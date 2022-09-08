Члени королівської родини приземлилися неподалік замку Балморал

Літак із членами королівської родини приземлився в аеропорту Абердіна.
BBC повідомило, що літак із членами королівської родини приземлився в аеропорту Абердіна. Аеропорт розташований десь за годину часу від замку Балморал.
За інформацією видання, у літаку перебуває принц Вільям, герцог Йоркський Ендрю, граф і графиня Вессекські.
До слова, сьогодні, 8 вересня, Букінгемський палац повідомив, що Єлизавета II перебуває під медичним наглядом у Балморалі після того, як лікарі були стурбовані її здоров'ям.
"Після подальшого огляду сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в комфорті та перебуває в Балморалі", - заявив представник палацу.
Нагадаємо, згідно з протоколом світ дізнається про смерть королеви Єлизавети II після того, як особистий секретар монархині зателефонує новому прем'єр-міністрові Ліз Трасс і скаже фразу: "Лондонський міст впав". Після цього прем'єр-міністерка поінформує очільників 15 держав, де править монархиня, про її смерть. І лише після цього перед Букінгемським палацом виставлять жалобну табличку, яка інформуватиме про смерть королеви.
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