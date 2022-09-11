Члени королівської сім'ї відвідали службу на згадку про Єлизавету II

Після смерті королеви Єлизавети II, схоже, що быльша частина її сім'ї залишилася в Шотландії, адже 10 вересня вони з'явилися на публіці.
Принц Ендрю, принц Едвард, леді Луїза Віндзор, графиня Весекська Софі, віце-адмірал Тімоті Лоуренс, принцеса Анна, а також Зара Тіндалл і Пітер Філліпс відвідали приватну поминальну службу на честь покійної королеви. Служба відбувалася у церкві Краті Кірк, розташованій неподалік замку Балморал, де провела останні дні Єлизавета II.
Після закінчення служби сім'я вийшла до британців, щоб подякувати за квіти, які ті несуть до шотландської резиденції королеви, а також подивитися на всі записки та плакати.
Це був дуже зворушливий жест і для підданих, і для сім'ї. Помітно було, що рідні королеви ледве стримують сльози.
Після того, як сім'я подивилася на квіти, вони подякували всім, хто зібрався біля резиденції.
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