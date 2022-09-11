Члени королівської сім'ї відвідали службу на згадку про Єлизавету II

Після смерті королеви Єлизавети II, схоже, що быльша частина її сім'ї залишилася в Шотландії, адже 10 вересня вони з'явилися на публіці.

Принц Ендрю, принц Едвард, леді Луїза Віндзор, графиня Весекська Софі, віце-адмірал Тімоті Лоуренс, принцеса Анна, а також Зара Тіндалл і Пітер Філліпс відвідали приватну поминальну службу на честь покійної королеви. Служба відбувалася у церкві Краті Кірк, розташованій неподалік замку Балморал, де провела останні дні Єлизавета II.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Після закінчення служби сім'я вийшла до британців, щоб подякувати за квіти, які ті несуть до шотландської резиденції королеви, а також подивитися на всі записки та плакати.

Це був дуже зворушливий жест і для підданих, і для сім'ї. Помітно було, що рідні королеви ледве стримують сльози.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Після того, як сім'я подивилася на квіти, вони подякували всім, хто зібрався біля резиденції.

Британська королівська родина / Фото: Associated Press

Читайте також: