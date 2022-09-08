Членів британської королівської родини сфотографували дорогою до королеви Єлизавети II

Принца Вільяма сфотографували за кермом автомобіля Range Rover, коли він віз свою сім'ю до королеви Єлизавети II, яка зараз перебуває у шотландському замку Балморал. Рідні приїхали до монархині, оскільки сьогодні вона почувалася погано.

Британська королівська родина / Фото: Getty Images

У машині з Вільямом були його дядьки принца Ендрю та принц Едвард із дружиною дружину Софі. На даний момент із королевою вже перебувають її старші діти – принц Чарльз та принцеса Анна. Чарльз прибув до Шотландії сьогодні, лише кілька годин тому, а Анна вже була там.

Британська королівська родина / Фото: Getty Images

Британська королівська родина / Фото: Getty Images

Британська королівська родина / Фото: Getty Images

Також до королеви вирушив і принц Гаррі, який зараз перебуває у Великій Британії, але його дружина Меган з ним до його бабусі не вирушила. Чи пов'язано це з конфліктами у сім'ї наразі невідомо.

Також не поїхала до Балморалу герцогиня Кембриджська Кейт, але через те, що сьогодні її діти пішли до нової школи і вона залишилася у Віндзорі.

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