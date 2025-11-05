ТСН у соціальних мережах

417
2 хв

Чоботи, які "підірвали" Інтернет: Мішель Обама розповіла про свій незвичайний вибір взуття

У новому інтерв’ю для шоу «Доброго ранку, Америко» колишня перша леді США Мішель Обама розповіла про блискучі чоботи, які стали «вірусними» 2018 року.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Мішель Обама

Мішель Обама / © Associated Press

Рекламуючи свою нову книжку про стиль The Look, 61-річна Мішель Обама розповіла про один з найпомітніших модних моментів у її житті — день, коли вона з’явилася на публіці у високих чоботях з лінії Knife від Balenciaga. У гламурній парі взуття вона з’явилася 2018 році під час спілкування із Сарою Джессікою Паркер.

Мішель Обама і Сара Джессіка Паркер, 2018 рік / © Getty Images

Мішель Обама і Сара Джессіка Паркер, 2018 рік / © Getty Images

Після того, як Мішель Обама провела в Білому Домі вісім років, її гардероб складався здебільшого з класичних речей, які вона мала носити, як перша леді. Потім вона переосмислила свій стиль і почала наважуватися на сміливіші вбрання, і одним з таких її незвичних рішень були гламурні чоботи-ботфорти, які вона одягла в поєднанні з канарковою сукнею.

Мішель Обама і Сара Джессіка Паркер, 2018 рік / © Associated Press

Мішель Обама і Сара Джессіка Паркер, 2018 рік / © Associated Press

«Тоді я немов відклала вбік спідниці та сукні — і додала блиску, гламуру», — сказала Мішель.

«Мередіт (стилістка Мішель Обами — ред.) тоді була шокована, що я взагалі погодилася їх одягнути — адже це вона їх принесла. Я подивилася і сказала: „Оце чоботи!“ Перша думка була: „А я взагалі зможу в них ходити?“ А друга — „Куди я могла б їх одягнути?“ І якраз знайшлась слушна подія — вечір у Нью-Йорку в межах туру Becoming (книжка Мішель Обами — ред.), один із двох, із Сарою Джессікою Паркер. Ну, тобто Керрі Бредшоу! Я була в тему. Коли ще можна одягнути золоті чоботи-ботфорти з лелітками, як не тоді? Здається, це був єдиний раз за весь тур, коли я була в сукні. Всі інші заходи в штанних костюмах. Але і це теж частина мене. Той веселий, блискучий, трохи зухвалий, цікавий в деталях бік. Ще один мій вияв. Одягла б я такі золоті ботфорти, будучи першою леді? Ні, звичайно, ні. Я би сказала: „Ці чоботи в Білий дім не увійдуть“.

417
