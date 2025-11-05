- Дата публікації
Зірки і мода
- Зірки і мода
Чоботи, які "підірвали" Інтернет: Мішель Обама розповіла про свій незвичайний вибір взуття
У новому інтерв’ю для шоу «Доброго ранку, Америко» колишня перша леді США Мішель Обама розповіла про блискучі чоботи, які стали «вірусними» 2018 року.
Рекламуючи свою нову книжку про стиль The Look, 61-річна Мішель Обама розповіла про один з найпомітніших модних моментів у її житті — день, коли вона з’явилася на публіці у високих чоботях з лінії Knife від Balenciaga. У гламурній парі взуття вона з’явилася 2018 році під час спілкування із Сарою Джессікою Паркер.
Після того, як Мішель Обама провела в Білому Домі вісім років, її гардероб складався здебільшого з класичних речей, які вона мала носити, як перша леді. Потім вона переосмислила свій стиль і почала наважуватися на сміливіші вбрання, і одним з таких її незвичних рішень були гламурні чоботи-ботфорти, які вона одягла в поєднанні з канарковою сукнею.
«Тоді я немов відклала вбік спідниці та сукні — і додала блиску, гламуру», — сказала Мішель.
«Мередіт (стилістка Мішель Обами — ред.) тоді була шокована, що я взагалі погодилася їх одягнути — адже це вона їх принесла. Я подивилася і сказала: „Оце чоботи!“ Перша думка була: „А я взагалі зможу в них ходити?“ А друга — „Куди я могла б їх одягнути?“ І якраз знайшлась слушна подія — вечір у Нью-Йорку в межах туру Becoming (книжка Мішель Обами — ред.), один із двох, із Сарою Джессікою Паркер. Ну, тобто Керрі Бредшоу! Я була в тему. Коли ще можна одягнути золоті чоботи-ботфорти з лелітками, як не тоді? Здається, це був єдиний раз за весь тур, коли я була в сукні. Всі інші заходи в штанних костюмах. Але і це теж частина мене. Той веселий, блискучий, трохи зухвалий, цікавий в деталях бік. Ще один мій вияв. Одягла б я такі золоті ботфорти, будучи першою леді? Ні, звичайно, ні. Я би сказала: „Ці чоботи в Білий дім не увійдуть“.