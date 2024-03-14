Чого боялася Діана: брат принцеси Уельської назвав її головний страх

Напередодні випуску нової книжки Чарльз Спенсер дає багато інтерв'ю. В деяких із них його запитують про його покійну старшу сестру – леді Діану.

В одному з нещодавніх інтерв'ю Чарльз Спенсер розповів про найбільший страх принцеси Уельської Діани.

59-річний чоловік розповів, як його покійна сестра дбала про нього після того, як їхня мати покинула сімейний будинок.

Чарльз Спенсер із сестрами Сарою та Джейн / Фото: Getty Images

"Діана доглядала мене, тому що вона була майже на три роки старша за мене. Вона говорила, що найгірше було чути, як я плачу в коридорі, тому що вона боялася темряви і не могла прийти до мене", – цитує слова Чарльза видання express.

Також Чарльз розповів, що він підтримував сестру вже у старшому віці, коли вона мала стати членом британської королівської родини.

"Я пам'ятаю, як невдовзі після того, як вона стала тим, ким стала, пішла на вечерю, яку влаштували друзі в окремій кімнаті в ресторані у Фулгемі. Я зрозумів, що моє завдання – бути абсолютно надійним братом і залишатися таким же. Іноді це було важко, тому що я говорив речі, які люди не говорили їй, з любов'ю, конструктивно, і я думаю, що їй було складно почути щось, крім того, наскільки чудовим було її життя, але я думав, що це мій обов'язок", – розповів Чарльз.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день заручин, 24 лютого 1981 року / Фото: Associated Press

Про його близькі стосунки з покійною сестрою свідчать милі фотографії з дитинства, якими Чарльз часто ділився на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно він опублікував їхнє сімейне фото з мамою.

Чарльз Спенсер / Фото: Associated Press

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