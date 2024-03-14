Чого боялася Діана: брат принцеси Уельської назвав її головний страх

Напередодні випуску нової книжки Чарльз Спенсер дає багато інтерв'ю. В деяких із них його запитують про його покійну старшу сестру – леді Діану.
В одному з нещодавніх інтерв'ю Чарльз Спенсер розповів про найбільший страх принцеси Уельської Діани.
59-річний чоловік розповів, як його покійна сестра дбала про нього після того, як їхня мати покинула сімейний будинок.
"Діана доглядала мене, тому що вона була майже на три роки старша за мене. Вона говорила, що найгірше було чути, як я плачу в коридорі, тому що вона боялася темряви і не могла прийти до мене", – цитує слова Чарльза видання express.
Також Чарльз розповів, що він підтримував сестру вже у старшому віці, коли вона мала стати членом британської королівської родини.
"Я пам'ятаю, як невдовзі після того, як вона стала тим, ким стала, пішла на вечерю, яку влаштували друзі в окремій кімнаті в ресторані у Фулгемі. Я зрозумів, що моє завдання – бути абсолютно надійним братом і залишатися таким же. Іноді це було важко, тому що я говорив речі, які люди не говорили їй, з любов'ю, конструктивно, і я думаю, що їй було складно почути щось, крім того, наскільки чудовим було її життя, але я думав, що це мій обов'язок", – розповів Чарльз.
Про його близькі стосунки з покійною сестрою свідчать милі фотографії з дитинства, якими Чарльз часто ділився на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно він опублікував їхнє сімейне фото з мамою.
Читайте також: