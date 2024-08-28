Чого боїться Камілла: подруга королеви розповіла про головний страх дружини короля Чарльза

Незважаючи на те, що на початку цього року у короля Чарльза діагностували рак, він не збирається зупинятися, хоча все ще проходить лікування.

Минулого тижня монарх здійснив візит до Саутпорту і кілька разів з'являвся на публіці за останній місяць, незважаючи на те, що офіційно перебував на літніх канікулах у Балморалі.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Подруга Камілли розповіла, що Її Величність та старші помічники палацу стурбовані тим, що монарх може вигоріти через свій щільний графік, який підриває його шанси на повне одужання у боротьбі з раком.

Подруга королеви Камілли розповіла виданню Daily Beast: "Камілла була глибоко засмучена тим, що, розпочавши свою відпустку тільки у понеділок, він перервав її у вівторок, щоб зайнятися неймовірно важливою справою. Звичайно, вона розуміє, що це дуже важливо, і вона ні за що не стане вказувати Чарльзу, що робити, але, схоже, зараз надзвичайно вдалий час для цього. Вона хоче, щоб він сповільнився, вона боїться, що він надто багато працює", - розповідає подруга.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Раніше саму Каміллу з дітьми та онуками зазнімкували під час прогулянки Шотландією. Вона мала надзвичайно простий вигляд і була в короткій куртці та джинсах.

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