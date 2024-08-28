Чого боїться Камілла: подруга королеви розповіла про головний страх дружини короля Чарльза

Подруга королеви Камілли розповіла, що Її Величність дуже непокоїть надмірна завантаженість її чоловіка короля Чарльза III.
Незважаючи на те, що на початку цього року у короля Чарльза діагностували рак, він не збирається зупинятися, хоча все ще проходить лікування.
Минулого тижня монарх здійснив візит до Саутпорту і кілька разів з'являвся на публіці за останній місяць, незважаючи на те, що офіційно перебував на літніх канікулах у Балморалі.
Подруга Камілли розповіла, що Її Величність та старші помічники палацу стурбовані тим, що монарх може вигоріти через свій щільний графік, який підриває його шанси на повне одужання у боротьбі з раком.
Подруга королеви Камілли розповіла виданню Daily Beast: "Камілла була глибоко засмучена тим, що, розпочавши свою відпустку тільки у понеділок, він перервав її у вівторок, щоб зайнятися неймовірно важливою справою. Звичайно, вона розуміє, що це дуже важливо, і вона ні за що не стане вказувати Чарльзу, що робити, але, схоже, зараз надзвичайно вдалий час для цього. Вона хоче, щоб він сповільнився, вона боїться, що він надто багато працює", - розповідає подруга.
Раніше саму Каміллу з дітьми та онуками зазнімкували під час прогулянки Шотландією. Вона мала надзвичайно простий вигляд і була в короткій куртці та джинсах.
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