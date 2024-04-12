Чого боїться Меган: чому дружина принца Гаррі не хоче їхати до Англії

Принц Гаррі планує у травні відвідати Лондон, але чи поїде з ним його родина – залишається великим питанням.

Принц Гаррі вказаний як гість на службі на честь десятої річниці "Ігор нескорених", яка має відбутися в соборі Святого Павла в Лондоні. Його дружина Меган Маркл у списку гостей також є, але зазначена як гість, присутність якого "підлягає підтвердженню". А це означає, що на сто відсотків ще невідомо, чи вона приїде.

Видання express пише, що Меган і Гаррі висловлюють побоювання щодо безпеки їхніх дітей — принца Арчі та принцеси Лілібет, яких вони хотіли взяти із собою. "Дійшло до того, що Меган не хоче приїжджати до Великої Британії з дітьми. Вона просто не почувається в безпеці", — каже інсайдер.

Причини для занепокоєння є, адже у Сассекських у Британії немає поліцейської охорони, якою вони користувалися, поки були старшими членами королівської родини.

Меган Маркл і принц Гаррі в Лондоні на святкуванні платинового ювілею королеви Єлизавети II 2022 року / Фото: Associated Press

Але попри це принц Гаррі сказав дружині, що він не хоче "продовжувати одиночні поїздки до Великої Британії" і що він хотів би, щоб вона та їхні діти подорожували разом з ним. "Він би вважав за краще, щоб вся сім'я регулярно відвідувала його, щоб побачитися з сім'єю і навести мости, але за лаштунками відбувається так багато всього, що зараз це просто неможливо".

Також стало відомо, що король Чарльз III "простягає" оливкову гілку Меган і Гаррі і має намір запросити їх провести літні канікули у шотландському Балморалі. Там Сассекські точно можуть не переживати за свою безпеку.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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