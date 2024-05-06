Чого боїться Меган: експерт назвав причину, через яку герцогиня Сассекська не хоче їхати до Лондона

Колишній королівський кореспондент ВВС Дженні Бонд заявила, що нещодавнє рішення Меган, схоже, є "найявнішою ознакою" того, що вона не планує знову повертатися до Великої Британії. І відмова Меган Маркл повернутися до Лондона разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі не має нічого спільного з безпекою чи доглядом за дітьми.

Гаррі та Меган / Фото: Associated Press

"Думаю, це не дивно, тому що була б величезна кількість сумнівів щодо того, який прийом вона отримає. Але це сумно", — цитує слова експерта видання express.co.uk.

Принц Гаррі відвідає службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених" у соборі Святого Павла, а потім вирушить до Нігерії. У цій поїздці до нього приєднається і герцогиня Сассекська.

Меган Маркл і принц Гаррі у Лондоні / Фото: Associated Press

"Той факт, що вона збирається до Нігерії, повністю спростовує аргумент про те, що її утримує проблема безпеки", — вважає експертка.

Нагадаємо, герцогиню Сассекську було заявлено у списку гостей на службі в Лондоні, але її присутність весь цей час залишалася під питанням. До речі, сьогодні, 6 травня, синові Меган та Гаррі – принцу Арчі виповнюється п'ять років.

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