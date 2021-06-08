Чокер із 900 перлинами: розглядаємо улюблену прикрасу принцеси Діани

Після трагічної смерті Діани 1997 року, ця прикраса більше не з'являлося на публіці. Можливо, вона перейшла у спадок її синам.

Ні для кого не секрет, що принцеса Діана була великою прихильницею ювелірних прикрас і за своє життя зібрала величезну колекцію, в якій були масивні сережки, браслети, персні з різними дорогоцінними каменями, годинники і прикраси на шию. Одними з найулюбленіших її аксесуарів були чокери, які вона носила на шиї і як прикраси для волосся.

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Сьогодні ми хочемо згадати один з найрозкішніших чокерів принцеси, який вона придбала приблизно наприкінці 80-х і часто носила до кінця свого життя. Також існує думка, що ювелірну прикрасу їй подарували.

Чокер складався з 11 ниток, які були зібрані з 900 мініатюрних перлин. Разом виріб з'єднували ронделі, прикрашені рубінами і діамантами. Після смерті Діани чокер ніхто не бачив, імовірно, що його успадкував один з її синів, тому можливо, колись ми побачимо його або на герцогині Кембриджській або на Сассекській.

У цьому чокері принцеса Уельська з'являлася на важливих вечірніх заходах. Згадаймо головні з них і роздивимося, з чим вона поєднувала прикрасу.

1991 року леді Ді одягла прикрасу на показ фільму Чарлі Шина "Гарячі голови!". Тоді вона поєднала його з червоною сукнею від британського модельєра Брюса Олдфілда. Рубіни в чокері ідеально перегукувались з кольором вбрання.

Принцеса Діана / Getty Images

1992 року принцеса Діана одягла чокер на відкриття парламенту. Перловий аксесуар вона поєднала з білою сукнею, тіарою "Любовний вузол". Того дня принц Чарльз і принцеса Діана оголосили про своє розтавання.

Принцеса Діана / Getty Images

Також поєднувала вона прикрасу з фіолетовою лаконічною сукнею від Versace. Цей ансамбль вона одягла 1996 року для гала-вечері, яка відбувалася в Філдовсь комумузеї природної історії в Чикаго. На заході збирали кошти для благодійної організації.

Принцеса Діана / Getty Images

У тому ж 1996-му вона відвідала обід в лондонському готелі Дорчестер, організований державним діячем Пакистану Імраном Ганом за допомогою меморіальної лікарні Шаукат Ганум. Того дня вона поєднала свою прикрасу з вбранням, яке нагадувало шалвар-каміз — національний одяг Пакистану.

Принцеса Діана / Getty Images

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Образи принцеси Діани (10 фото)

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