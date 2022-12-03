Чокер за 15 мільйонів доларів: що відомо про унікальну прикрасу, яку одягла принцеса Кейт

Це дуже дорогий ювелірний виріб із довгою історією, який носили найвідоміші жінки Великої Британії.
Під час своєї фінальної появи в межах триденного туру до США принцеса Уельська, Кетрін, вперше одягла особливу прикрасу — чокер у стилі ардеко, який колись також належав принцесі Діані.
Проте, раніше цей виріб зі смарагдами був у власності й у інших пані.
Історія смарагдового кольє починається у грудні далекого 1911 року, коли король Георг V та його дружина королева Марія вирушили до Індії на Делійський дарбар. Той їхній візит був єдиним, коли британський монарх відвідав ці збори.
9 грудня князівство Патіали та комітет від імені дам Індії подарували Марії кольє та кулон зі смарагдів та діамантів, а також різьблену смарагдову брошку. Після такого розкішного подарунка королева Марія особисто написала листа подяки дамам Індії, в якому вона сказала: "Коштовність, яку ви мені подарували, завжди буде дуже цінна в моїх очах, і коли б я не одягла її, попри тисячі миль землі і море, які розділяють нас, мої думки летітимуть до домів Індії, знову і знову відтворюватимуть цю щасливу зустріч і нагадуватимуть ніжну любов, яку ваші серця подарували мені".
1921 року королева Марія попросила ювелірний бренд Garrard переробити колье в сучасний на той час стиль ардеко.
Як бачимо, на чокері смарагди-кабошони чергуються із діамантами. Зазвичай Марія носила цю прикрасу з Кембриджськими смарагдами та парюром Делійський дарбар.
Після Марії цей унікальний виріб успадкувала Єлизавета II 1953 року, але вона ніколи не була прихильницею чокерів, тому одягала його вкрай рідко.
1981 року Єлизавета II подарувала кольє-чокер леді Діані Спенсер як весільний подарунок. Новоспеченій принцесі дуже подобалося носити це кольє, і одного разу під час візиту до Австралії 1985 року вона одягла його на чоло в стилі бандо.
Востаннє леді Діана одягала кольє зі смарагдами на своє 36-річчя 1997 року, лише за два місяці до смерті. Однак після трагедії повідомлялося, що кольє було передано назад до колекції королеви.
Зараз це кольє оцінюється у понад 15 мільйонів доларів.
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