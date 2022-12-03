Чокер за 15 мільйонів доларів: що відомо про унікальну прикрасу, яку одягла принцеса Кейт

Під час своєї фінальної появи в межах триденного туру до США принцеса Уельська, Кетрін, вперше одягла особливу прикрасу — чокер у стилі ардеко, який колись також належав принцесі Діані.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Проте, раніше цей виріб зі смарагдами був у власності й у інших пані.

Історія смарагдового кольє починається у грудні далекого 1911 року, коли король Георг V та його дружина королева Марія вирушили до Індії на Делійський дарбар. Той їхній візит був єдиним, коли британський монарх відвідав ці збори.

Королева Марія в чокері до переробки / Фото: Getty Images

9 грудня князівство Патіали та комітет від імені дам Індії подарували Марії кольє та кулон зі смарагдів та діамантів, а також різьблену смарагдову брошку. Після такого розкішного подарунка королева Марія особисто написала листа подяки дамам Індії, в якому вона сказала: "Коштовність, яку ви мені подарували, завжди буде дуже цінна в моїх очах, і коли б я не одягла її, попри тисячі миль землі і море, які розділяють нас, мої думки летітимуть до домів Індії, знову і знову відтворюватимуть цю щасливу зустріч і нагадуватимуть ніжну любов, яку ваші серця подарували мені".

1921 року королева Марія попросила ювелірний бренд Garrard переробити колье в сучасний на той час стиль ардеко.

Чокер королеви Марії / Фото: Getty Images

Як бачимо, на чокері смарагди-кабошони чергуються із діамантами. Зазвичай Марія носила цю прикрасу з Кембриджськими смарагдами та парюром Делійський дарбар.

Прикраси зі смарагдами / Фото: Getty Images

Після Марії цей унікальний виріб успадкувала Єлизавета II 1953 року, але вона ніколи не була прихильницею чокерів, тому одягала його вкрай рідко.

1981 року Єлизавета II подарувала кольє-чокер леді Діані Спенсер як весільний подарунок. Новоспеченій принцесі дуже подобалося носити це кольє, і одного разу під час візиту до Австралії 1985 року вона одягла його на чоло в стилі бандо.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана та принц Чпрльз / Фото: Getty Images

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Востаннє леді Діана одягала кольє зі смарагдами на своє 36-річчя 1997 року, лише за два місяці до смерті. Однак після трагедії повідомлялося, що кольє було передано назад до колекції королеви.

Принцеса Діана приймає подарунки від шанувальників у свій останній день народження, 1 липня 1997 року / Фото: Getty Images

Зараз це кольє оцінюється у понад 15 мільйонів доларів.

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