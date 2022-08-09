Чоловік Беатріс та її сестра Євгенія зворушливо привітали принцесу Йоркську з днем народження

Вчора у принцеси Йоркської Беатріс був день народження. Онуці королеви Єлизавети II виповнилося 34 роки.

Ми згадували, як змінився стиль принцеси Беатріс після весілля з Едоардо Мапеллі-Моцці. Сам чоловік принцеси, звичайно, теж не забув привітати кохану зі святом та окрім особистих привітань опублікував і публічне.

Він запостив фото, на якому Беатріс зазнімкована на тлі води і красивих яхт позаду, схоже, цей знімок був зроблений в Італії, звідки родом Едоардо і де вони з принцесою часто бувають у відпустці. У підписі до знімку він написав:

"Ти найкраща дружина у світі. Разом з тим, ти найкраща мати на світі. Ми дуже тебе любимо. З днем ​​народження, кохана ❤️".

Також до привітань приєдналася молодша сестра Беатріс – принцеса Євгенія. Вона запостила у своєму блогу в Instagram кілька фотографій, де вони зображені разом із сестрою.

(гортайте фото праворуч)

"З днем народження, моя особлива велика сіссі. Дуже люблю тебе", — написала Євгенія.

Раніше ми розповідали, як принцеса Беатріс порушила на весіллі традицію, якою суворо дотримувалися Кейт та Меган.

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