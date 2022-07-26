Чоловік Іванки Трамп зізнався, що у нього виявили рак

Чоловік Іванки Трамп і зять та радник 45-го президента США Дональда Трампа – Джаред Кушнер хворів на рак щитовидної залози. Про це він розповів у своїх мемуарах, пише Daily Mail.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

У 2019 році Джаред вирушив із Дональдом Трампом у поїздку до Техасу, на завод Louis Vuitton. Під час неї лікар Білого дому Шон Конлі завів Кушнера до медичної кабіни приватного літака Air Force One і сказав йому, що у нього виявили рак. Тоді лікар зауважив, що потрібно терміново робити операцію.

Рак виявили на ранній стадії, проте необхідно було видалити значну частину щитовидної залози.

"Коли я все-таки подумав про це, я нагадав собі, що все в руках Бога та лікарів, і що все, що сталося, було поза моїм контролем. Іноді я ловив себе на думці, чи знадобиться мені серйозне лікування", - написав Кушнер у мемуарах.

Операція була запланована на канікули до Дня подяки. Про це Джаред розповів лише кільком людям, зокрема дружині Іванці Трамп, своїм двом помічникам і керівнику апарату Білого дому Міку Малвані.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Фото: Associated Press

Діагноз вдалося зберегти у таємниці від преси. Але Трамп знав про хворобу свого зятя, хоча він йому не говорив про це.

За день до операції тодішній президент викликав чоловіка Іванки до Овального кабінету і попросив зачинити двері. Дональд запитав у Джареда, чи хвилюється він через операцію. Кушнер здивувався і запитав у Трампа, звідки він про це дізнався.

"Я президент, я знаю все. Я розумію, що ти хочеш зберегти це в таємниці. Я також люблю тримати такі речі при собі. Все буде добре, не хвилюйся щодо роботи, все під контролем", - відповів йому Дональд.

До слова, мемуари Кушнера вийдуть у світ 23 серпня цьогоріч.

Нагадаємо, нещодавно Джаред з'явився на похороні матері Іванки Трамп - Івани Трамп.

Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Фото: Associated Press

Читайте також: