Чоловік княгині Шарлін переніс оперативне втручання після дерматологічного огляду

67-річний князь Монако Альбер ІІ пройшов медичну процедуру після дерматологічного огляду.

Княгиня Шарлін та князь Альбер

Княгиня Шарлін та князь Альбер / © Getty Images

У заяві, опублікованій княжим палацом 16 січня, повідомляється, що 67-річний князь переніс планову дерматологічну процедуру на шкірі голови та обличчя для лікування доброякісного захворювання.

«Княжий палац повідомляє, що в межах планового дерматологічного обстеження Його Високість князь Альбер II переніс планову, коротку медичну процедуру на шкірі голови та обличчя для лікування доброякісного захворювання», — йдеться у заяві. «Для проведення процедури знадобилося кілька швів. Плани діяльності суверенного князя залишаються у звичному режимі».

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

Нагадаємо, наприкінці минулого року Альбер II оскандалився, а його ім'я потрапило до заголовків монакської преси. Князь відмовився підписати закон про легалізацію абортів у Монако та прокоментував це рішення.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

Князь Альбер II і княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Getty Images

