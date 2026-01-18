- Дата публікації
Чоловік княгині Шарлін переніс оперативне втручання після дерматологічного огляду
67-річний князь Монако Альбер ІІ пройшов медичну процедуру після дерматологічного огляду.
У заяві, опублікованій княжим палацом 16 січня, повідомляється, що 67-річний князь переніс планову дерматологічну процедуру на шкірі голови та обличчя для лікування доброякісного захворювання.
«Княжий палац повідомляє, що в межах планового дерматологічного обстеження Його Високість князь Альбер II переніс планову, коротку медичну процедуру на шкірі голови та обличчя для лікування доброякісного захворювання», — йдеться у заяві. «Для проведення процедури знадобилося кілька швів. Плани діяльності суверенного князя залишаються у звичному режимі».
Нагадаємо, наприкінці минулого року Альбер II оскандалився, а його ім'я потрапило до заголовків монакської преси. Князь відмовився підписати закон про легалізацію абортів у Монако та прокоментував це рішення.