Чоловік королеви Летиції подарував їй розкішну тіару на річницю весілля: який вона має вигляд

Одного разу король Філіп VI зробив своїй дружині Летиції один особливий подарунок. Це було на честь річниці їхнього весілля.

Король Іспанії подарував королеві Летиції тіару. Це сталося на їхню п'яту річницю весілля 2009 року. А цього року пара відсвяткувала 20-річний ювілей.

Красивий виріб був замовлений ювелірному будинку Ansorena, який протягом кількох поколінь був пов'язаний із Королівським будинком Іспанії.

Називалася прикраса "Тіара принцеси" і кілька років Летиція не з'являлася у ній на публіці. А 2015 року на святкуванні 75-річчя данської королеви Маргрете II королева Летиція приїхала на банкет у цій тіарі.

Королева Летиція та король Філіп VI присутній на галавечері у палаці Крістіансборг напередодні 75-річчя королеви Данії Маргреті II 15 квітня 2015 року в Копенгагені / Фото: Getty Images

За даними royalfamily.news тіара складається з більш ніж 450 діамантів та 10 австралійських перлин. Прикраса має знімну центральну частину, яку можна використовувати як брошку. Ця брошка у формі геральдичної лілії є емблемою Бурбонів, і протягом багатьох років її неодноразово носила королева Летиція. Вартість тіари не відома, але передбачалося, що вона могла коштувати приблизно 50 тисяч доларів. І, швидше за все, тіара буде успадкована однією з дочок королеви в майбутньому.

Королева Летиція присутня на галавечері у палаці Крістіансборг напередодні 75-річчя королеви Данії Маргрете II 15 квітня 2015 року в Копенгагені / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять головних тіар королеви Летиції.

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