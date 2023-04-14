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Чоловік королеви Максими — король Віллем-Олександр — сходив із мамою до театру

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Чоловік королеви Максими — король Віллем-Олександр — сходив із мамою до театру

Король Віллем-Олександр та принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Король Нідерландів Віллем-Олександр та його мати принцеса Беатрікс разом вийшли у світ.

Члени нідерландської королівської родини відвідали виставу One of a Kind з хореографією Іржі Кіліана в Гаазі. Вистава є частиною тижня Holland Dance Festival.

Король одягнув на захід темно-синій костюм, білу сорочку та червону краватку у квітковий принт. Його 85-річна мати Беатрікс одяглася в синю блузку зі стразами та чорну спідницю прямого силуету, а зверху накинула блискучу накидку пончо.

Беатрікс зробила укладання, нанесла блакитні тіні на повіки, у вухах у неї виблискували квіткові сережки, а на шиї переливалося кольє із сапфірів та маленьких діамантів. З прикрас на Її Високості також був дорогоцінний браслет, каблучка з каменем, а в руці вона тримала лаковану сумку. Взута принцеса була у чорні балетки.

Король Віллем-Олександр та принцеса Беатрікс / © Getty Images
Король Віллем-Олександр та принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Колишня королева Нідерландів зараз рідко виходить у світ. Нагадаємо, на 85-річчя принцеси, яке вона відсвяткувала у січні, королівський палац поділився її новими портретними фото.

Принцеса Нідерландів Беатрікс / © Getty Images
Принцеса Нідерландів Беатрікс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
344
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