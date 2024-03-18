Чоловік королеви Максими невдало пожартував з принцеси Уельської: що сказав монарх

Король Віллем-Олександр, схоже, висміяв ситуацію навколо знімка, яким на День матері поділилася принцеса Уельська.

Під час візиту до Зютфена 56-річний король поспілкувався з публікою. Один з дітей, що прийшли на зустріч з монархом, згадав фотографію короля з його родиною (Віллем-Олександр і королева Максима часто знімаються в сімейних фотосетах) на що монарх відповів:

"Принаймні, я не фотошопив її",- пише видання People, з посиланням на The Independent і The Telegraph.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з дочкою принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Getty Images

Нагадаємо, розмови навколо родини Вільяма та Кейт Уельських виникли після того, як 42-річна принцеса Уельська опублікувала фотографію на День матері, над якою трохи попрацювала у фоторедакторі. Після того, як на палац посипалися скарги від користувачів соцмереж, де було опубліковано знімок, кілька фотоагентств відмовилися від використання цієї світлини через те, що вона спотворює інформацію. Наступного дня принцесі Уельській довелося виправдовуватися за невдалий фотошоп.

Король Віллем-Олександр та королева Максима з Кейт та Вільямом Уельськими / Фото: Getty Images

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