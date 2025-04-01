Чоловік королеви Летиції шокував публіку своїм зовнішнім виглядом: що сталося з монархом

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

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Король Філіп VI з'явився на Іспанському економічному форумі «Прокинься, Іспаніє!», де продемонстрував зміни у своїй зовнішності. Виявилося, що монарх повернувся з відпустки, а його рум'яні щоки та червоне обличчя – це результат сонячного опіку, який Філіп отримав під час катання на лижах у Формігалі.

"Ось що відбувається, коли ви не захищаєте себе належним чином від сонця", - пожартував він, перепросивши за свій зовнішній вигляд і розсмішивши публіку, пише журнал Hello! .

Король Філіп VI / © Getty Images

Нещодавно чоловік королеви Летиції повернулася з поїздки на курорт Формігаль в Арагонських Піренеях, де до нього приєдналися кілька його близьких друзів. Дружина Філіпа не була присутня з ним у цій поїздці, ймовірно, вона б точно проконтролювала, щоб чоловік наніс на обличчя сонцезахисний крем.

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Король Філіп VI з дочками / © Getty Images Король Філіп VI з мамою і татом / © Getty Images Король Філіп VI з сім'єю / © Getty Images Королева Летиція з дочками / © Getty Images Король Філіп VI з королевою Єлизаветою II / © Getty Images Феліпе в дитинстві / © Getty Images Феліпе в дитинстві / © Getty Images Феліпе в дитинстві / © Getty Images Король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція і король Філіп VI з дочками Леонор і Софією / © Getty Images