Чоловік королеви Летиції терміново перервав сімейну відпустку: що сталося

Король Філіп VI / © Getty Images

Король перервав свою сімейну відпустку в Греції, де вони з королевою Летицією та дочками Леонор та Софією відпочивають на віллі нідерландської королівської родини, щоб повернутися до Іспанії.

Іспанію сколихнули масштабні лісові пожежі. Видання Sky News повідомляє, що ще 500 солдатів було задіяно, в результаті чого загальна кількість військовослужбовців досягла 1900 осіб. Вони боротимуться з 20 великими лісовими пожежами, більшість із яких у північно-західному регіоні Іспанії — у Галісії.

Король Філіп VI відпочивав із сім’єю на Майорці, а після відправився до Греції / © Getty Images

Приземлившись у неділю на авіабазі Торрегон, на північний схід від Мадрида, 57-річний король Філіп VI відразу ж подався до штабквартири Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій (UME), де його зустріли міністр оборони Маргарита Роблес та генерал-лейтенант, командувач UME, Франсіско Хав’єр Маркос. У штабі йому доповіли останні відомості про участь військ УМЄ у гасінні лісових пожеж.

У відеоролику в Instagram монарх також висловив свою подяку службам екстреної допомоги, сказавши: «Дякую всім діючим військовим, цивільним, волонтерам за те, що ви боретеся з руйнівними лісовими пожежами, які спустошують більшу частину нашої країни. Наша вдячність та величезна подяка за неймовірні зусилля та роботу, яку ви робите, щоб захистити громадянське населення та спробувати якнайшвидше загасити пожежу», — сказав Філіп VI.

Протягом останніх днів, навіть перебуваючи у відпустці, король уважно стежив за розвитком подій. А джерела у палаці Сарсуела заявили, що монарх підтримує зв’язок з головами громад, які найбільше постраждали від лісових пожеж, а також з урядом Іспанії.