Чоловік кронпринцеси Вікторії прокоментував чутки про їхнє розлучення

Про те, що у шлюбі шведської кронпринцеси Вікторії та кронпринца Даніеля не всі так чудово ходили чутки вже давно.

49-річний кронпринц і батько двох дітей принцеси привселюдно спростував чутки про кризу у шлюбі і про розлучення. Минулого року кронпара виступила з рідкісною заявою у відповідь на поширені негативні чутки про їхній шлюб.

Тепер же принц одноосібно спростував чутки про те, що його шлюб із кронпринцесою Вікторією перебуває під загрозою. У вівторок The Times повідомила, Даніель у рідкісному інтерв'ю SVT, національній громадській телекомпанії Швеції, під час бесіди з журналістом розповів про те, що відбувається у його шлюбі.

"Багато друзів з усієї Швеції та з-за кордону зв'язалися з нами, і в певний момент справа дійшла до того, що ми відчули, що більше не можемо це приховувати. Я не думаю, що знайдеться хоч одна розумна людина, яка повірить цьому у ці чутки", — каже кронпринц, пише видання People".

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Чоловік кронпринцеси додав, що хибні чутки створили серйозні наслідки для його родини.

За даними видання Stoppa Pressarna стверджувала, що на початку 2022 року шлюб пари перебував у кризі через зраду. Однак, незважаючи на те, що кронпара вже спростовувала чутки, шведські ЗМІ продовжують публікувати відповідні репортажі, що, можливо, спонукало принца Деніела висловитися знову.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 46-річна Вікторія є старшою дочкою короля Швеції Карла Густава I та королеви Сільвії і після смерті чи зречення батька зійти на престол. Історію кохання Вікторії та Даніеля ми розповідали раніше.

Також ми розповідали, що князь Монако Альбер II коментував чутки про розлучення зі своєю дружиною Шарлін.

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