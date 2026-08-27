Чоловік норвезької принцеси переніс пересадку нирки: відомі подробиці

Принцеса Марта Луїза та Дурек Веррет / © Getty Images

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Чоловік принцеси Марти Луїзи Норвезької, Дурек Верретт, як і Метте-Маріт, також переніс трансплантацію, у його випадку пересадку нирки. Про це повідомила в середу вдень, 26 серпня, представниця пари Каріна Шееле Карлсен норвезькому ЗМІ VG.

«Передусім, ми відчуваємо величезну подяку всім, хто зголосився стати донором. Важко висловити словами, що означає такий дар. Нова нирка дала Дуреку другий шанс, і ми ніколи не сприйматимемо це як належне», — йдеться у заяві.

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Принцеса Марта Луїза та Дурек Веррет / © Getty Images

Сестра кронпринца Гокона та її чоловік неймовірно раді, що все закінчилося. Згідно з прес-релізом, операція минула успішно і була проведена в університетській лікарні Осло, Ріксгоспіталі, тій самій лікарні, де зараз перебуває його тесть, король Норвегії Гаральд V, пише vanitatis.

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За словами представника, Верретт проживає в Норвегії від 2024 року і є частиною норвезької системи охорони здоров’я, тому трансплантація була проведена відповідно до медичних критеріїв та правил пріоритетності, що діють у Норвегії.

«Я проходив лікування в багатьох місцях по всьому світу, але ніколи не зустрічав такої теплоти, турботи і людяності, як серед медичного персоналу в Норвегії в цілому і в лікарні Драммена зокрема», — з вдячністю заявив Верретт. «Те, як лікарі та медсестри дбали про мене, як про пацієнта і як про людину, глибоко зворушило мене. Вони були моїми „маленькими ангелами“ у дуже важкі часи».

Принцеса Марта Луїза та Дурек Веррет / © Getty Images

Раніше Дурек Верретт уже розповідав про свої проблеми зі здоров’ям. Більше того, 2012 року йому вже робили пересадку нирки.

Принцеса Марта Луїза Норвезька та Дурек Веррет, нагадаємо, відзначать свою другу річницю весілля 31 серпня.

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