Чоловік принцеси Анни прийшов на службу із синцем під оком: що сталося

Чоловік викликав занепокоєння серед королівських шанувальників, оскільки вони помітили у нього синець під оком. Британські ЗМІ, зокрема видання Daily Mail, повідомило, що 69-річний чоловік отримав удар внаслідок нещасного випадку у своєму саду. Однак через травму не став пропускати спеціальну службу, присвячену 200-річчю Королівського національного інституту рятувальних шлюпок, оскільки є віце-президентом цієї організації.

Сер Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

До Тімоті Лоренса на службі приєднався 88-річний герцог Кентський.

Офіційно сер Тімоті Лоренс, який одружився з принцесою Анною 1992 року, не є членом королівської родини, що працює на корону, але він постійно присутній на королівських заходах і виконує низку обов'язків, супроводжуючи свою дружину принцесу Анну.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, також учора папараці зробили фото принцеси Уельської Кетрін уперше за півтора місяці від моменту, як Кетрін зробили операцію. Британські видання не стали публікувати фотографії, оскільки Кенсінгтонський палац просив про конфіденційність для принцеси в період її одужання. Фото опублікувало американське видання.

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