Чоловік принцеси Беатріс опублікував зворушливий допис про новонароджену дочку Афіну

Чоловік принцеси Беатріс також поділився фото їхньої новонародженої дочки Афіни у себе в Instagram.
Він запостив фото новонародженої малечі, яка, як ми вже знаємо завдяки публікації королівського палацу, народилася 22 січня.
"Минулого тижня в нашому житті з'явилася маленька Афіна. Вона крихітна і абсолютно ідеальна. Ми всі (включаючи Вольфі та Сієнну) вже повністю зачаровані нею.
Наші серця переповнені любов'ю до тебе, маленька Афіно", — підписав фото Едоардо.
"Дуже вдячні від моєї дружини і мене всьому чудовому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера за їхню виняткову турботу і підтримку в цей неймовірно особливий час", — додав щасливий чоловік принцеси Беатріс.
Для пари Афіна – друга спільна дитина. У них також є старша дочка Сієнна, якій три роки, а також у Едо є син Крістофер від попередніх стосунків, хлопчик часто живе з ними у Британії, а його мати у США.
Читайте також:
- Дочка принцеси Беатріс потіснить у черзі на престол її сестру Євгенію: яким буде новий список претендентів
- Принцеса Беатріс Йоркська: цікаві факти про внучку королеви Єлизавети II
- Вона копія мама: папараці заскочили, який вигляд має дочка принцеси Беатріс