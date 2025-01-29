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Чоловік принцеси Беатріс опублікував зворушливий допис про новонароджену дочку Афіну

Чоловік принцеси Беатріс опублікував зворушливий допис про новонароджену дочку Афіну

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Чоловік принцеси Беатріс також поділився фото їхньої новонародженої дочки Афіни у себе в Instagram.

Він запостив фото новонародженої малечі, яка, як ми вже знаємо завдяки публікації королівського палацу, народилася 22 січня.

"Минулого тижня в нашому житті з'явилася маленька Афіна. Вона крихітна і абсолютно ідеальна. Ми всі (включаючи Вольфі та Сієнну) вже повністю зачаровані нею.

Новонароджена дочка принцеси Беатріс — Афіна Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці / © Instagram британської королівської сім'ї
Новонароджена дочка принцеси Беатріс — Афіна Елізабет Роуз Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Наші серця переповнені любов'ю до тебе, маленька Афіно", — підписав фото Едоардо.

"Дуже вдячні від моєї дружини і мене всьому чудовому персоналу лікарні Челсі та Вестмінстера за їхню виняткову турботу і підтримку в цей неймовірно особливий час", — додав щасливий чоловік принцеси Беатріс.

Для пари Афіна – друга спільна дитина. У них також є старша дочка Сієнна, якій три роки, а також у Едо є син Крістофер від попередніх стосунків, хлопчик часто живе з ними у Британії, а його мати у США.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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