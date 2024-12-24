Чоловік принцеси Беатріс похизувався стильною ялинкою: який вона має вигляд

Едоардо Мапеллі-Моцці опублікував фото в Instagram і написав:

"Високе дерево, м'яко освітлене теплим світлом і увінчане одним оксамитовим бантом, посідає центральне місце в офіційній вітальні нашого таунгауса на Малберрі-сквер у Chelsea Barracks. Його стримана прикраса відображає навмисний дизайн кімнати — стриманий, позачасовий і тихо витончений", — йдеться у повідомленні.

Ялинка Едоардо Мапеллі-Моцці, фото: Instagram.com/banda.property

Яка ялинка стоїть у вітальні принцеси Беатріс, її чоловік Едо, на жаль, не показав. Але, впевнені, родина прикрасила святкове дерево, адже це одна із різдвяних традицій, яка так подобається дітям.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

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