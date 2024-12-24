Чоловік принцеси Беатріс похизувався стильною ялинкою: який вона має вигляд

Зелене дерево прикрашене його фірмою Banda Property, яка займається дизайном інтер'єру.
Едоардо Мапеллі-Моцці опублікував фото в Instagram і написав:
"Високе дерево, м'яко освітлене теплим світлом і увінчане одним оксамитовим бантом, посідає центральне місце в офіційній вітальні нашого таунгауса на Малберрі-сквер у Chelsea Barracks. Його стримана прикраса відображає навмисний дизайн кімнати — стриманий, позачасовий і тихо витончений", — йдеться у повідомленні.
Яка ялинка стоїть у вітальні принцеси Беатріс, її чоловік Едо, на жаль, не показав. Але, впевнені, родина прикрасила святкове дерево, адже це одна із різдвяних традицій, яка так подобається дітям.
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