Чоловік принцеси Беатріс показав фотографії з подорожі до Греції

Едоардо Мапеллі-Моцці опублікував в Instagram кілька кадрів з подорожі до Греції.

На вихідних принцеса Беатріс і Едоардо разом були присутні на весіллі грецького принца Філіппоса і Ніни Флор. Це був перший публічний вихід пари на такмй захід, через п'ять тижнів після того, як принцеса Беатріс народила дочку Сієнну.

Її чоловік Едоардо поділився кадрами з прогулянки, на яких зображений зі своїм сином Вольфі. "Афінський Акрополь і чудовий Парфенон # Афіни # Акрополь # Парфенон", — написав він поруч з десятьма фотографіями, зробленими в древній цитаделі.

(гортайте фото праворуч)

Едо був одягнений в білу сорочку, темно-коричневі штани, взутий в еспадрильї, а на голові у нього був невеликий капелюх. Його п'ятирічний син був у смугастій футболці і шортах кольору хакі. Чи взяли Едоардо і Беатрис з собою в поїздку новонароджену дочку або вона залишилася з нянею у Великій Британії, не повідомляється.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / Getty Images

На весіллі також була присутня сестра Беатріс — принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк. Але фотографам не вдалося сфотографувати четвірку разом.

Читайте також:

Перший вихід після пологів : принцеса Беатріс з чоловіком відвідала захід

Принцесу Беатріс з чоловіком і новонародженою дочкою вперше заскочили на прогулянці

У мінісукні і високих чоботях: світський вихід принцеси Євгенії

Стиль принцеси Беатріс різних років (10 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання