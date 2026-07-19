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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Чоловік принцеси Беатріс порушив традицію у річницю їхнього весілля: що він зробив

Чоловік принцеси Беатріс - Едоардо Мапеллі-Моцці - цього року порушив сімейну традицію, не відзначивши шосту річницю весілля зі своєю дружиною онлайн.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Акаунт Едоардо Мапеллі-Моцці в Instagram у п'ятницю був надзвичайно тихий. Чоловік не опублікував жодного посту, присвяченого цій важливій події в його житті.

Беатріс та Едо, як його ласкаво називають, одружилися 17 липня 2020 року. Пишна церемонія відбулася у Королівській каплиці Усіх Святих у Роял-Лодж, у Віндзорі. Усі попередні роки (а саме чотири з п'яти річниць весілля) Едоардо відзначав, публікуючи фотографії з дружиною, пропустивши лише другу 2022 року.

Минулого року він опублікував фотографію, на якій він і Беатріс позують біля моря десь у Шотландії.

В підписі до фотографії йшлося: «Щасливої 5-ї річниці моїй неймовірній супутниці життя, найкрасивішій та найдивовижнішій дружині».

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Для принцеси Беатріс, нагадаємо, цей рік видався непростим: її батько, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор, був заарештований у свій день народження, 19 лютого, за підозрою у зловживанні службовим становищем, а потім звільнений приблизно через 11 годин. Його арешт відбувся після того, як стало відомо про його стосунки з засудженим педофілом Джеффрі Епштейном. Ендрю завжди заперечував будь-які правопорушення. Беатріс відтоді намагається уникати преси і папараці, мабуть, її чоловік дотримується того ж правила.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
6
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