Чоловік Зари Тіндал розповів, як вони з дружиною двічі пережили втрату дитини

Зара та Майк є батьками трьох дітей. Але також у Зари сталося два викидні.

У розмові з The Times колишній регбіст розповів про важкі випробування, через які йому та його дружині Зарі довелося пройти після перенесеного викидня.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

У пари троє дітей: дев'ятирічна Міа, п'ятирічна Лена та дворічний Лукас. Але також дочка принцеси Анни перенесла два викидні після народження першої дочки, пише express.

Майк Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

"Це жахливе випробування для матерів, оскільки вони дивляться на себе так, ніби це їхня провина", — каже Майк.

Після народження першої дочки Мії 2014 року, Зара та Майк у грудні 2016-го розповіли, що вагітність, про яку було оголошено минулого місяця, закінчилася викиднем.

"Нам довелося вийти і розповісти всім, що ми втратили дитину... Життя, яке ми ведемо, означає, що ми маємо оголосити про це публічно", — каже Майк. Чоловік також зазначив, що найкращим на той момент для них із дружиною було те, що вдома на них чекала дочка. "Якби ми повернулися до порожнього будинку, це міг би бути зовсім інший сценарій", — згадує Майк.

Зара і Майк Тіндалли з дітьми / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про трагічні історії в королівських сім'ях, пов'язаних з викиднями.

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