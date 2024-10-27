Чоловік Зари Тіндал розповів, які насправді Кейт і Вільям Уельські за зачиненими дверима

Нещодавно Майк Тіндал заявив, що британці були б вражені, якби могли побачити, які насправді за зачиненими дверима принц і принцеса Уельські.
46-річний колишній регбіст розповів про двоюрідного брата своєї дружини Зари принца Вільяма та його дружину Кейт Міддлтон у своїй новій книжці "Хороше, погане і регбі — на волі".
Він згадав вересень 2023 року, коли принц і принцеса Уельські з'явилися разом із принцесою Анною (свекрухою Майка) у його однойменному подкасті з ведучими Джеймсом Гаскеллом та Алексом Пейном.
Говорячи про Кейт та Вільяма, які також є батьками трьох дітей, Майк сказав: "Я думаю, подкаст трохи олюднив їх, і мені б хотілося, щоб вони дозволили нам випустити повну версію, тому що це викликало б фурор серед публіки", - цитує слова Майка Daily Mail.
"Вони здалися мені простими, повністю залученими, кумедними і розумними людьми... бесіда виявилася набагато пізнавальнішою, ніж я очікував, не тому, що я думав, що вони будуть нудними (я вже знав, що це не так), а тому, що я знаю, як ретельно контролюється все, що стосується королівської родини", — сказав Тіндалл.
Нагадаємо, докладніше про те, про що був той подкаст, ми розповідали раніше.
Також ми писали, що подруга принца Гаррі розповіла, який він та його дружина Меган за зачиненими дверима.
Читайте також:
- У принцеси Шарлотти та принца Луї одне хобі на двох: що це
- Улюблений десерт принцеси Кейт: принц Вільям розповів про вподобання дружини
- Кейт і Вільям зустрілися в університеті, а Гаррі та Меган на побаченні "наосліп": історії знайомств королівських пар