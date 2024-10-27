Чоловік Зари Тіндал розповів, які насправді Кейт і Вільям Уельські за зачиненими дверима

Нещодавно Майк Тіндал заявив, що британці були б вражені, якби могли побачити, які насправді за зачиненими дверима принц і принцеса Уельські.

46-річний колишній регбіст розповів про двоюрідного брата своєї дружини Зари принца Вільяма та його дружину Кейт Міддлтон у своїй новій книжці "Хороше, погане і регбі — на волі".

Він згадав вересень 2023 року, коли принц і принцеса Уельські з'явилися разом із принцесою Анною (свекрухою Майка) у його однойменному подкасті з ведучими Джеймсом Гаскеллом та Алексом Пейном.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Говорячи про Кейт та Вільяма, які також є батьками трьох дітей, Майк сказав: "Я думаю, подкаст трохи олюднив їх, і мені б хотілося, щоб вони дозволили нам випустити повну версію, тому що це викликало б фурор серед публіки", - цитує слова Майка Daily Mail.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

"Вони здалися мені простими, повністю залученими, кумедними і розумними людьми... бесіда виявилася набагато пізнавальнішою, ніж я очікував, не тому, що я думав, що вони будуть нудними (я вже знав, що це не так), а тому, що я знаю, як ретельно контролюється все, що стосується королівської родини", — сказав Тіндалл.

Нагадаємо, докладніше про те, про що був той подкаст, ми розповідали раніше.

Принц і принцеса Уельські з'явилися у програмі "Гарний, поганий і регбі" Майка Тіндалла разом із принцесою Анною / Фото: Getty Images

Також ми писали, що подруга принца Гаррі розповіла, який він та його дружина Меган за зачиненими дверима.

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