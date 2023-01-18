Чоловік Зари Тіндалл знову привернув до себе увагу неординарним вчинком

Чоловік Зари Тіндалл і зять королівської принцеси Анни не перестає дивувати шанувальників. В Instagram чоловік опублікував фото з їхньої з дружиною подорожі до Австралії.

Колишній гравець у регбі знову приміряв капелюшок своєї дружини Зари та поділився кількома кадрами у своєму Instagram. Фото було зроблено у Квінсленді.

На захід, який Майк та Зара відвідали разом чоловік приїхав у світло-сірому костюмі, ліловій сорочці та синій краватці, а на голову одягнув капелюшок своєї дружини.

Майк не вперше приміряє аксесуари дружини. Минулого року Майк жартома приміряв капелюх Зари на Royal Ascot. Підписники Тіндал пропонують йому зробити календар з фотографіями, на яких він у капелюхах Зари і виручені кошти відправити на благодійність.

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"Просто хотів, щоб ви знали, що я буду дуже розчарований, якщо цей серіал колись зупиниться, будь ласка, продовжуйте в тому ж дусі", — написав один із підписників Майка.

Майк Тіндалл також опублікував інші фото з їхньої поїздки з дружиною до Австралії. Там відбувався аукціон Magic Millions, де на торги виставляли скакових коней. Зара Тіндалл від 2012 року є першим послом Magic Millions Racing Women і щорічно їздить до Квінсленда на Gold Coast Yearling Sale – семиденні аукціони на яких продають коней, а завершується аукціон перегонами.

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