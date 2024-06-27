Чоловіка принцеси Анни заскочили біля госпіталя папараці: він прокоментував стан здоров'я своєї дружини

Чоловік принцеси Анни — сер Тімоті Лоренс — відвідав свою дружину в лікарні після того, як у неділю ввечері вона була поранена конем.
Після того, як Тімоті залишав госпіталь, журналістам вдалося дізнатися, що принцеса Анна потроху одужує. 73-річна королівська принцеса проводить п'ятий день у лікарні після того, як у неділю ввечері її поранив кінь під час кінної прогулянки в її маєтку Геткомб-парку.
Сестра короля Чарльза проходить лікування від струсу мозку та легких травм голови.
Учора її чоловік провів з нею дві з половиною години у лікарні Саутмід у Брістолі, пише express.co.uk. У коментарі пресі на запитання про те, коли випишеться з госпіталю принцеса сер Тімоті відповів: "Вона випишеться, коли буде готова". А також подякував всім за підтримку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцесу в лікарні відвідувала її дочка Зара Тіндалл, її також заскочили фотографи.
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