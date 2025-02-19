Чоловіку королеви Ранії зробили операцію: палац опублікував заяву

Король Йорданії Абдалла II переніс операцію через два дні після народження своєї другої онуки.
18 лютого Королівський Хашимітський суд оголосив, що 63-річний король переніс невелику операцію з лікування післяопераційної грижі, яка минула успішно.
"Королівський Хашимітський суд радий повідомити, що Його Величність король Абдалла II успішно переніс невелику операцію з лікування післяопераційної грижі в King Hussein Medical City", — йдеться у заяві суду у вівторок. "Його Величність залишив лікарню та відновить свій робочий графік у середу".
Нагадаємо, новина з'явилася після того, як 16 лютого у дочки короля принцеси Іман народилася дівчинка на ім'я Аміна. Вона стала другою онукою для короля Абдалли II та королеви Ранії.
Раніше ми розповідали, що відомо про першу дочку принцеси Іман та онуку королеви Ранії – принцесу Аміну.
Читайте також:
- Принцеса Раджва: десять цікавих фактів про невістку королеви Ранії
- На одному не зупиняться: чому принцеса Раджва захоче народити кронпринцу Хусейну ще спадкоємців
- Принцеса Іман: чому кронпринц Хусейн та принцеса Раджва дали дочці таке ім'я