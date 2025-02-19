Чоловіку королеви Ранії зробили операцію: палац опублікував заяву

Король Йорданії Абдалла II переніс операцію через два дні після народження своєї другої онуки.

18 лютого Королівський Хашимітський суд оголосив, що 63-річний король переніс невелику операцію з лікування післяопераційної грижі, яка минула успішно.

Королева Ранія та король Абдалла II / Фото: Associated Press

"Королівський Хашимітський суд радий повідомити, що Його Величність король Абдалла II успішно переніс невелику операцію з лікування післяопераційної грижі в King Hussein Medical City", — йдеться у заяві суду у вівторок. "Його Величність залишив лікарню та відновить свій робочий графік у середу".

Нагадаємо, новина з'явилася після того, як 16 лютого у дочки короля принцеси Іман народилася дівчинка на ім'я Аміна. Вона стала другою онукою для короля Абдалли II та королеви Ранії.

Король Абдалла II з онукою принцесою Аміною / Фото: Instagram королеви Ранії

Раніше ми розповідали, що відомо про першу дочку принцеси Іман та онуку королеви Ранії – принцесу Аміну.

Читайте також: