Чому Чарльз не розповів, з яким типом раку він бореться: колишня співробітниця палацу розкрила причину

Букінгемський палац відмовився підтвердити тип раку, але відомо, що це не рак простати. Король розпочав регулярне лікування, але йому порадили відкласти свої громадські обов'язки, які візьме на себе його сім'я.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Під час дискусії на програмі "Доброго ранку, Британіє" ведучі Сюзанна Рід та Річард Медлі обговорили діагноз та запитали колишню співробітницю монарха, на що Крістіна Кіріаку пояснила, що це спонукає людей спекулювати на цій темі.

"Маю зазначити, я б не стала говорити більше. Вони сказали, що виявлено форму раку, і особисто я б не радила йти далі і говорити, який тип раку. Я думаю, для цього є багато причин. Проблема в тому, що чим більше інформації ви даєте, тим більше людей спекулюють. У ту секунду, коли вони дізнаються, що це за рак, усі починають його шукати, люди починають гуглити і казати, що знають декого, з ким таке сталося і знають, через що королю доведеться пройти. Ми знаємо, що він хворий, має якийсь тип раку, і його потрібно лікувати", — прокоментувала експертка, пише express.

Наприкінці вона додала: "Я сприйняла цю інформацію як дуже позитивну заяву про те, що це виліковно. Сподіваюся, я маю рацію".

Нагадаємо, вчора король Чарльз і королева Камілла вирушили зі свого будинку Кларенс-гаус до Сандрінгема, де король проходитиме лікування на самоті. Ймовірно, Чарльз також періодично навідуватиметься до клініки у Лондоні.

Король Чарльз та королева Камілла в Лондоні / Фото: Getty Images

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