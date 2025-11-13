Чому фото Меган і Гаррі з вечірки Кріс Дженнер загадково зникли з соцмереж

Меган та Гаррі / © Associated Press

Після вечірки знімки Меган та Гаррі розлетілися по соцмережах, оскільки ними поділилася сама іменинниця, а також її доньки. Але дуже швидко фотографії Сасекських зникли з Instagram.

Стала відома справжня причина, через яку Кріс Дженнер та Кім Кардашян видалили фотографії Меган Маркл та принца Гаррі зі своїх постів у соціальних мережах.

Іменинниця Кріс Дженнер і п’ятеро її дочок, (зліва на право): Глое, Кортні, Кім, Кайлі та Кендалл / © Крис Дженнер/Instagram

Журнал People повідомляє, що герцог та герцогиня Сассекські не дали згоди на те, щоб їхні фотографії, зроблені на вечірці, були опубліковані, і поставили галочку «ні» у формі згоди на знімання, в результаті чого розміщені в Instagram зображення було видалено.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Пару також розкритикували за розкішний вечірній вихід, оскільки він відбувся напередодні Дня пам’яті палих — найурочистішої події в календарі королівської родини.