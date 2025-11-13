ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Чому фото Меган і Гаррі з вечірки Кріс Дженнер загадково зникли з соцмереж

Герцог та герцогиня Сассекські відвідали вечірку на честь 70-річчя Кріс Дженнер, яка відбулася минулої суботи, 8 листопада, у Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган та Гаррі

Меган та Гаррі / © Associated Press

Після вечірки знімки Меган та Гаррі розлетілися по соцмережах, оскільки ними поділилася сама іменинниця, а також її доньки. Але дуже швидко фотографії Сасекських зникли з Instagram.

Стала відома справжня причина, через яку Кріс Дженнер та Кім Кардашян видалили фотографії Меган Маркл та принца Гаррі зі своїх постів у соціальних мережах.

Іменинниця Кріс Дженнер і п’ятеро її дочок, (зліва на право): Глое, Кортні, Кім, Кайлі та Кендалл / © Крис Дженнер/Instagram

Іменинниця Кріс Дженнер і п’ятеро її дочок, (зліва на право): Глое, Кортні, Кім, Кайлі та Кендалл / © Крис Дженнер/Instagram

Журнал People повідомляє, що герцог та герцогиня Сассекські не дали згоди на те, щоб їхні фотографії, зроблені на вечірці, були опубліковані, і поставили галочку «ні» у формі згоди на знімання, в результаті чого розміщені в Instagram зображення було видалено.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Пару також розкритикували за розкішний вечірній вихід, оскільки він відбувся напередодні Дня пам’яті палих — найурочистішої події в календарі королівської родини.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie