Чому фото Меган і Гаррі з вечірки Кріс Дженнер загадково зникли з соцмереж
Герцог та герцогиня Сассекські відвідали вечірку на честь 70-річчя Кріс Дженнер, яка відбулася минулої суботи, 8 листопада, у Лос-Анджелесі.
Після вечірки знімки Меган та Гаррі розлетілися по соцмережах, оскільки ними поділилася сама іменинниця, а також її доньки. Але дуже швидко фотографії Сасекських зникли з Instagram.
Стала відома справжня причина, через яку Кріс Дженнер та Кім Кардашян видалили фотографії Меган Маркл та принца Гаррі зі своїх постів у соціальних мережах.
Журнал People повідомляє, що герцог та герцогиня Сассекські не дали згоди на те, щоб їхні фотографії, зроблені на вечірці, були опубліковані, і поставили галочку «ні» у формі згоди на знімання, в результаті чого розміщені в Instagram зображення було видалено.
Пару також розкритикували за розкішний вечірній вихід, оскільки він відбувся напередодні Дня пам’яті палих — найурочистішої події в календарі королівської родини.