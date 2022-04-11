Чому Гітлер ненавидів червону помаду і як вона зробила революцію під час Другої світової війни

Чому Гітлер ненавидів червону помаду і як вона зробила революцію під час Другої світової війни

Поки сучасні світові бренди намагаються всидіти на двох стільцях і продовжують продаж в РФ, ми розповімо вам, як звичайна червона помада стала символом перемоги в 40-х.

Від 24 лютого, після того, як Росія розпочала повномасштабну війну на території України, у нашій країні відбуваються страшні речі. Кожен будинок, квартира чи двір, де побував та мародерив російський солдат перетворюється на руїни. Подібних злочинів у Європі не бачили після закінчення Другої світової війни, тому багато світових брендів, серед яких і косметичні гіганти, відмовилися від продажів у Росії — вони закривають свої магазини та виробництва, не бажаючи підтримувати геноцид українців та війну. Дефіциту декоративної косметики у ворожій країні, швидше за все, не буде, адже на їхньому ринку продовжує залишатися багато відомих брендів, проте деякі улюблені марки росіяни більше купити у своїй країні не зможуть, що значно вплине на б'юті-ринок.

Те, що відхід косметичних брендів якось змінить світогляд російських громадян, які загрузли в безодні пропаганди, дуже сумнівно, але косметична революція, яка зараз спостерігається у світі не єдина в історії воєн. Наприклад, одним із неофіційних символів Другої світової війни була дуже незвичайна річ – червона губна помада.

Модель з каштановим волоссям і червоною помадою постановки на фото, 1930-і роки. / Getty Images

Історики вважають, що свій шлях червона помада розпочала ще 5 тисяч років тому. Яскрава фарба для губ зустрічалася в Месопотамії, Стародавньому Єгипті, Греції та Китаї та використовувалася елітою того часу. Що стосується сучасного світу, то до XX століття носити червону помаду вважалося вульгарним і ганебним, часто вона асоціювалася із сумнівними у моральному відношенні жінками: неввічливими, сексуально аморальними, навіть єретичками. У Пізньому Середньовіччі червоні губи вважалися ознакою спілкування з дияволом, католицька церква навіть заборонила косметичні засоби. У цей період інквізиція мала право заарештувати за святотатство жінок, що фарбують губи.

На початку XX століття все кардинально змінилося завдяки суфражисткам, які спочатку у США, а потім у багатьох інших країнах відстоювали право жінок голосувати та брати участь у виборах. Символом їхнього руху стали червоні губи. Потім у двадцяті червона губна помада, яка вже почала випускатися у звичних для нас тюбиках, стала завойовувати світ краси і з'являтися в косметичках багатьох дівчат.

Група суфражисток із Массачусетсу марширує вулицями Нью-Йорка під час параду, США, близько 1915 року. / Getty Images

Приблизно від 1941 року і до закінчення Другої світової війни, червона помада була обов'язковою для жінок, що вступили до армії США, а багато брендів отримували з цієї ситуації вигоду: бренд Elizabeth Arden випустив помаду Victory Red, а бренд Helena Rubinstein — Regimental Red.

Англійська реклама губної помади Elizabeth Arden, червень 1943 / Getty Images

Однак найбільше вигоди отримала, звичайно ж, Elizabeth Arden, оскільки американський уряд попросив створити цю косметичну компанію регламентований відтінок помади для губ та лаку нігтів, які використовуватимуть жінки. Так з'явився відтінок Montezuma Red, який поєднувався з червоною окантовкою їхньої уніформи та підкреслював її.

Чотири жінки-шифрувальники працюють у штаб-квартирі повітряно-десантних військ союзників. Зліва направо — Пеннінгтон, Персіваль, Брамбл та Бейтс / Getty Images

Червона помада стала вважатися актом патріотизму, а червоні губи символізували перемогу та оптимізм. Ба більше, після початку війни багато жінок змушені були зайняти професії чоловіків, які пішли на війну, а помада, на думку багатьох, допомагала їм підтримувати бойовий дух і почуття гідності. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль та уряд підтримували видачу помади за потребою, а не за талонами.

Портрет жінки-добровольця у військовій уніформі Другої світової війни / Getty Images

На плакаті на заклик до збройних сил США зображено чотирьох жінок у різній формі. Напис говорить "Заради своєї країни сьогодні — заради себе завтра", початок-середина 1940-х років / Getty Images

Якось співробітник міністерства постачання британському виданню навіть сказав журналу Vogue: "Косметика така ж важлива для жінок, як тютюн для чоловіків".

Мері Черчілль (праворуч) — дочка прем'єр-міністра Англії Уінстона Черчілля. Вона позує у навчальному центрі 3-го жіночого армійського допоміжного корпусу, 1940-і роки. / Getty Images

Проте, попри спроби зробити помаду доступним косметичним продуктом у воєнний час, все ж таки вона зазнала високого оподаткування, тому стала дефіцитним товаром. Ті жінки, які не могли "дістати" помаду, використовувати для фарбування губ сік буряків. А ось помади, які ще вироблялися, почали робити у дешевших футлярах. Метал із якого раніше робилися футляри йшов на військові потреби

Дівчина на ім'я Мері Рамсі фарбує губи помадою / Getty Images

Попри те, що на світлій стороні сили жіноча краса та бажання мати гарний вигляд в будь-якій ситуації були в пошані та підтримувалися урядом, серед фашистів червону помаду було заборонено. Цей косметичний продукт було заборонено самим Адольфом Гітлером. Фюрер ненавидів червону помаду, тому що, по-перше, серед його противників вона вважалася символом перемоги, а другою причиною була арійська раса, яку він ставив вище за інших. На думку Гітлера, справжня арійська жінка не потребувала фарби на обличчі, тому що вона є носієм природної краси. Також червоний колір помади вважався надмірно сексуальним, що в тому суспільстві засуджувалося.

Після війни популярність червоної помади не вщухла і з символу війни перекочувала у символ Голлівуду. Червоні губи стали частиною образів таких суперзірок як Елізабет Тейлор, Мерилін Монро, Рити Гейворт та Марлен Дітріх. Навіть королева Єлизавета II та її сестра Маргарет любили червоний колір на губах. Сьогодні ж яскраво-червоний відтінок — це класика, представлена у більшості косметичних брендів.

Урожайна реклама губної помади Yardley Bright Red, опублікована в лондонському виданні The Queen 4 червня 1952 року / Getty Images

Портрет актриси Джанет Лі / Getty Images

Мерлін Монро / Getty Images

Принцеса Маргарет / Getty Images

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