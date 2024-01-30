Чому Кейт та Вільям ніколи не тримаються за руки на публіці: експерт назвав причину

На думку експерта з мови тіла, є одна головна причина, через яку принц Вільям і принцеса Кейт вважають за краще не виявляти публічну прихильність одне до одного.

На відміну від принца Гаррі та Меган Маркл, принц Вільям та його дружина принцеса Кейт на публіці ніколи не тримаються за руки. На думку експерта з мови тіла Даррена Стентона, це, ймовірно, пов'язано з майбутньою роллю Вільяма як короля.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Як майбутні король і королева, вони, ймовірно, наслідують приклад покійної королеви Єлизавети II, уникаючи публічного прояву прихильності під час офіційних зустрічей.

"Кейт та Вільям зараз відіграють дуже важливу роль у королівській родині як принц і принцеса Уельські", — сказав він The Sun. "Оскільки вони є наступними в черзі на престол і готуються одного дня самі стати королем і королевою, вони використовують і дотримуються традиційних королівських протоколів покійної королеви", — пише express.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Проте незважаючи на консервативний підхід Кейт та Вільям знайшли спосіб, як виявляти почуття та любов одне до одного на публіці. Про цей милий жест, який робить пара, ми розповідали раніше.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

Читайте також: