Чому король Чарльз та принц Вільям дуже швидко дратуються: експерт назвав головну причину

Принц Вільям і король Чарльз / © Associated Press

Автор книжки «Так, мем: Таємне життя королівських слуг» Том Квінн цитує колишнього слугу королівського палацу, який описує «прискіпливу» поведінку як короля Чарльза, так і його сина, принца Вільяма.

Він пише, що оскільки члени королівської сім'ї — особливо чоловіки — з раннього віку виховуються в дусі серйозного ставлення до своєї роботи, а часом і до себе, вони рідко витрачають час на виконання рутинних завдань, які більшість з нас робить самі. Однак багато з цих завдань мають бути виконані, перш ніж вони зможуть навіть вийти за межі палацу, пише express.

«Костюми необхідно випрасувати та розкласти після попередньої консультації напередодні ввечері, взуття потрібно начистити, обрати краватки. Ванни потрібно набирати в один і той самий час щодня. Король Чарльз та принц Уельський Вільям схильні до істерик, якщо щось робиться не за їхнім бажанням», пише автор.

«Вони обоє досить швидко дратуються, бо протягом усього свого життя за них робили подібні речі, тому вони дуже прискіпливі. Їх це природно. А люди, яким з дитинства все роблять за них, як правило, досить розпещені і схильні до дратівливості, тому що поняття не мають, скільки роботи потрібно для прання та прасування, полірування та шиття, якщо вони ніколи нічого з цього не робили самі», каже ексслуга.

Цитоване джерело додає: «Я не знаю, де б був Вільям без Кейт — у її дитинстві не всі робили за неї, тому вона заспокоює його, коли він трохи вередує. Вона каже, що іноді до нього потрібно ставитися як до четвертої дитини!».

