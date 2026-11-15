Чому король Чарльз відмовляється викидати навіть зіпсовану їжу

Король Чарльз / © Associated Press

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Як розповів його колишній королівський кухар Вісен Аненден, король Чарльз настільки сповнений рішучості уникнути харчових відходів, що наполягає на тому, щоб зіпсовані частини фруктів та сиру були зрізані замість того, щоб викидати все цілком.

78-річний монарх, який понад п'ять десятиліть присвятив захисту навколишнього середовища, пристрасно бажає зберегти планету і вважає, що скорочення харчових відходів є важливою частиною стійкішого способу життя, пише Ок!.

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Король Чарльз / © Associated Press

Це одкровення прозвучало в новому документальному фільмі телеканалу Channel 5 «Чарльз і Вільям: Рятуючи світ», який розповідає про багаторічну пристрасть короля до захисту навколишнього середовища і про те, як його старший син, 44-річний принц Вільям, наслідує його приклад.

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«Король вважав, що харчових відходів просто не існує», - пояснює його колишній кухар. "Наприклад, бувають такі продукти, як сир або, зокрема, якийсь фрукт, коли ви вважаєте, що він на порозі смерті, і думаєте: "О, я не можу йому це подати", а він приходить і каже: "Ні, ні, ні, я це з'їм, не викидайте. Я збережу це на завтра"». "Тобто, ти просто, по суті, вирізаєш гнилі шматочки, щоб віддати йому, а він нічого не викидає, абсолютно нічого", - згадує шеф.

Король Чарльз / © Getty Images

У новому фільмі розповідається про те, як два покоління членів королівської родини використовують свій вплив для вирішення деяких із найсерйозніших екологічних проблем, що стоять перед планетою.

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