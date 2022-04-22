Чому королева Єлизавета II святкує день народження двічі

Фактичний день народження монарха – 21 квітня, а святкує його вона в першу суботу червня.
Так склалася традиція, що день свого народження королева Єлизавета II проводить усамітнено, зі своєю родиною та близькими.
А ось публічно це свято відзначають усією Британією у першу суботу червня. Цього року це святкування співпадає ще й із вихідними на честь платинового ювілею монархині. Найближчі члени сім'ї Єлизавети збираються на балконі Букінгемського палацу подивитися парад Trooping the Colour. І саме в цьому і криється справжня причина того, чому день народження святкується двічі.
Традиція походить від короля Георга II, який 1748 року поєднав щорічний літній військовий марш зі святкуванням свого дня народження, хоча народився король у жовтні. Відтоді правлячий монарх має можливість святкувати офіційний день народження влітку, тому що літо - ідеальний час для проведення параду.
Коли син королеви – принц Чарльз – зійде на трон, він, швидше за все, також перейме цю традицію, адже його день народження у листопаді, не найкращий час для параду.
А ось принц Вільям народився 21 червня — ідеальний час, щоб поєднати два свята — приватний день народження та масштабний парад.
Нагадаємо, у Нідерландах день народження монарха святкують також дуже масштабно, це свято має статус національного дня і проходить щороку 27 квітня.
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