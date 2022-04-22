Чому королева Єлизавета II святкує день народження двічі

Фактичний день народження монарха – 21 квітня, а святкує його вона в першу суботу червня.

Так склалася традиція, що день свого народження королева Єлизавета II проводить усамітнено, зі своєю родиною та близькими.

А ось публічно це свято відзначають усією Британією у першу суботу червня. Цього року це святкування співпадає ще й із вихідними на честь платинового ювілею монархині. Найближчі члени сім'ї Єлизавети збираються на балконі Букінгемського палацу подивитися парад Trooping the Colour. І саме в цьому і криється справжня причина того, чому день народження святкується двічі.

Королева Єлизавета II із сім'єю на балконі / Associated Press

Традиція походить від короля Георга II, який 1748 року поєднав щорічний літній військовий марш зі святкуванням свого дня народження, хоча народився король у жовтні. Відтоді правлячий монарх має можливість святкувати офіційний день народження влітку, тому що літо - ідеальний час для проведення параду.

Парад на честь королеви Єлизавети ІІ / Associated Press

Коли син королеви – принц Чарльз – зійде на трон, він, швидше за все, також перейме цю традицію, адже його день народження у листопаді, не найкращий час для параду.

А ось принц Вільям народився 21 червня — ідеальний час, щоб поєднати два свята — приватний день народження та масштабний парад.

Принц Чарльз та принц Вільям / Getty Images

Нагадаємо, у Нідерландах день народження монарха святкують також дуже масштабно, це свято має статус національного дня і проходить щороку 27 квітня.

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