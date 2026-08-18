Чому Меган Маркл була небажаною гостею після смерті покійної королеви Єлизавети II у Балморалі

Меган Маркл / © Getty Images

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Том Бавер, автор нової книжки «Зрада», детально описує ранок останнього дня правління королеви Єлизавети II, 8 вересня 2022 року.

Того ранку, як пише автор, Чарльзу зателефонували і повідомили, що його мати важко хвора, і він негайно вирушив на гелікоптері до замку Балморал, її улюбленої резиденції в Шотландії, де вона провела останні тижні свого життя, пише Hello!.

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Замок Балморал у Шотландії / © Getty Images

Він зателефонував обом своїм синам, принцу Вільяму та принцу Гаррі, щоб повідомити цю новину, і порадив їм вирушити в аеропорт Нортголт у Західному Лондоні, де на них чекатиме літак, який доставить їх до Шотландії.

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Але, як стверджує автор, у котеджі Фрогмор у Віндзорі Гаррі та його дружина Меган Маркл обговорювали ситуацію. Він також написав про реакцію Чарльза, коли той дізнався, що герцогиня Сассекська планує приєднатися до чоловіка та вирушити на північ.

Том Бавер пише: «Коли Чарльз почув, що Меган має намір приїхати, він зателефонував до Гаррі. Це неприйнятно, сказав Чарльз».

Пізніше він пояснює причину, через яку її присутність була «небажаною», стверджуючи, що Меган «відмовилася» від запрошення королеви відвідати Балморал.

Меган Маркл та принц Гаррі / © Associated Press

Він каже: «Оскільки Меган відмовлялася від запрошень королеви приїхати до Балморалу за життя королеви, після її смерті їй там не раді. Розділяти своє горе з Меган, яка паплюжила монархію, було немислимо, - сказав Чарльз. — Він вважав, що до смерті його мати була вражена нелояльністю Гаррі». Гаррі був обурений такою реакцією, стверджує автор.

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"Чарльз закінчив їхню суперечку, повідомивши, що Кейт теж не приїде, так що Меган не стала об'єктом глузувань", - додав Бавер. «Все ще киплячи від люті, Гаррі виявив, що Вільям, не бажаючи більше чекати, наказав літаку злетіти».

Принцеса Кейт, принц Вільям, принц Гаррі, Меган Маркл / © Associated Press

2019 року з'явилися повідомлення про те, що Гаррі та Меган не відвідали королеву в Балморалі того року, оскільки їхньому синові, принцу Арчі, було лише чотири місяці. Однак це так і не було підтверджено.

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