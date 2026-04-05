Чому Меган Маркл була небажаною гостею у Балморалі після смерті королеви Єлизавети II

Коли вона померла 8 вересня 2022 року в замку Балморал, у Шотландії, її рідні та близькі з'їхалися до маєтку, щоб попрощатися з нею. Але Меган Маркл, дружина принца Гаррі, була тоді небажаною гостею.

У своїй новій книжці «Зрада» автор Том Боуерс написав: «Коли Чарльз почув, що Меган має намір приїхати, він зателефонував Гаррі. Це було неприйнятно, сказав Чарльз.

Хоча пізніше герцогиня Сассекська була присутня на похороні покійної королеви 19 вересня 2022 року, повідомляється, що Меган не запросили приєднатися до членів королівської родини біля її ліжка в день її смерті. За наявними даними, король Чарльз зателефонував своєму молодшому синові, щоб пояснити, що його дружині не будуть раді в Балморалі, де покійна королева провела свої останні дні, дізнавшись, що Гаррі дуже хотів, щоб Меган приїхала підтримати його, пише express.

Потім містер Боуерс додав, що Меган «небажана» через те, скільки разів вона «відмовлялася» приєднатися до королівської родини у Балморалі. "Оскільки Меган відмовлялася від запрошень королеви в Балморал за життя королеви, вона була небажаною гостею після її смерті", - пише автор.

«Поділяти своє горе з Меган, яка паплюжила монархію, було немислимо, - сказав Чарльз. — Він вважав, що аж до смерті його мати була вражена невірністю Гаррі». Також повідомлялося, що Чарльз сказав своєму синові, що принцеса Кетрін теж не була присутня, тому не тільки Меган залишилася за бортом.

Принц Гаррі був обурений такою реакцією, він приїхав на прощання з бабусею один.