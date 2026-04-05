ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1262
Час на прочитання
2 хв

Чому Меган Маркл була небажаною гостею у Балморалі після смерті королеви Єлизавети II

Цього місяця багато згадується про королеву Єлизавету II, оскільки монархині 21 квітня виповнилося б 100 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Макрл / © Associated Press

Коли вона померла 8 вересня 2022 року в замку Балморал, у Шотландії, її рідні та близькі з'їхалися до маєтку, щоб попрощатися з нею. Але Меган Маркл, дружина принца Гаррі, була тоді небажаною гостею.

У своїй новій книжці «Зрада» автор Том Боуерс написав: «Коли Чарльз почув, що Меган має намір приїхати, він зателефонував Гаррі. Це було неприйнятно, сказав Чарльз.

Герцогиня Сасекська / © Associated Press

Хоча пізніше герцогиня Сассекська була присутня на похороні покійної королеви 19 вересня 2022 року, повідомляється, що Меган не запросили приєднатися до членів королівської родини біля її ліжка в день її смерті. За наявними даними, король Чарльз зателефонував своєму молодшому синові, щоб пояснити, що його дружині не будуть раді в Балморалі, де покійна королева провела свої останні дні, дізнавшись, що Гаррі дуже хотів, щоб Меган приїхала підтримати його, пише express.

Меган та принц Гаррі / © Associated Press

Потім містер Боуерс додав, що Меган «небажана» через те, скільки разів вона «відмовлялася» приєднатися до королівської родини у Балморалі. "Оскільки Меган відмовлялася від запрошень королеви в Балморал за життя королеви, вона була небажаною гостею після її смерті", - пише автор.

Королева Єлизавета II / © Associated Press

«Поділяти своє горе з Меган, яка паплюжила монархію, було немислимо, - сказав Чарльз. — Він вважав, що аж до смерті його мати була вражена невірністю Гаррі». Також повідомлялося, що Чарльз сказав своєму синові, що принцеса Кетрін теж не була присутня, тому не тільки Меган залишилася за бортом.

Принц Гаррі був обурений такою реакцією, він приїхав на прощання з бабусею один.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie