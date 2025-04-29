Чому Меган Маркл почала показувати фото дітей у блогу: експертка назвала причину

Меган Маркл / © Associated Press

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Буквально днями Меган показувала, як разом із дітьми збирала квіти в їхньому саду в будинку Монтесіто, де живе родина. Також раніше Меган показувала, як її діти допомагають їй з випічкою та приготуванням їжі.

Обличчя дітей не видно ні на відео, ні на фотографіях, щоб приховати їхнє особисте життя від уваги преси та папараці.

Меган Маркл / © Associated Press

Колишній політикиня Надін Дорріс у своїй статті в Daily Mail зазначила: «Отже, після багатьох років приховування Арчі та Лілібет — за винятком публікації санкціонованих зображень — чому вони раптом з’явилися зараз? „Чи не тому, що їхня присутність може бути сприйнята як допомога амбітному способу життя Меган та її бренду As Ever, який просуває ідею досконалості в будинку та радісного сімейного життя, оскільки вона проєктує типово каліфорнійський образ материнства та яблучного пирога?“, — пише експертка у своїй статті, яку цитує видання express.

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Пані Доріс також торкнулася впливу подкасту Меган «Сповідь жінки-засновниці», перш ніж додати: «Я розумію, що Гаррі був непохитний у тому, що життя його дітей буде приховано від суспільної уваги, що неминуче для їхніх кузенів Джорджа, Шарлотти та Луї, що залишилися у Великій Британії.

«Раптом в акаунті Меган у Instagram з’явилися милі відеоролики з дітьми — вірний спосіб потрапити до заголовків газет та сайтів ЗМІ по всьому світу. „Я не можу щиро повірити, що Гаррі буде повністю задоволений тим, що його дітей бачитимуть у соціальних мережах у такому вигляді“.

Меган і її дочка Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Таким чином, експертка вважає, що Меган використовує фотографії своїх дітей, щоб привернути більше увагу до свого бренду, при цьому залишаючи їхні обличчя закритими. Принц Гаррі, очевидно, не заперечує.