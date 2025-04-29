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Чому Меган Маркл почала показувати фото дітей у блогу: експертка назвала причину
Принц Арчі та принцеса Лілібет стали частіше мелькати на фото та відео Меган Маркл у її блогу в Instagram.
Буквально днями Меган показувала, як разом із дітьми збирала квіти в їхньому саду в будинку Монтесіто, де живе родина. Також раніше Меган показувала, як її діти допомагають їй з випічкою та приготуванням їжі.
Обличчя дітей не видно ні на відео, ні на фотографіях, щоб приховати їхнє особисте життя від уваги преси та папараці.
Колишній політикиня Надін Дорріс у своїй статті в Daily Mail зазначила: «Отже, після багатьох років приховування Арчі та Лілібет — за винятком публікації санкціонованих зображень — чому вони раптом з’явилися зараз? „Чи не тому, що їхня присутність може бути сприйнята як допомога амбітному способу життя Меган та її бренду As Ever, який просуває ідею досконалості в будинку та радісного сімейного життя, оскільки вона проєктує типово каліфорнійський образ материнства та яблучного пирога?“, — пише експертка у своїй статті, яку цитує видання express.
Пані Доріс також торкнулася впливу подкасту Меган «Сповідь жінки-засновниці», перш ніж додати: «Я розумію, що Гаррі був непохитний у тому, що життя його дітей буде приховано від суспільної уваги, що неминуче для їхніх кузенів Джорджа, Шарлотти та Луї, що залишилися у Великій Британії.
«Раптом в акаунті Меган у Instagram з’явилися милі відеоролики з дітьми — вірний спосіб потрапити до заголовків газет та сайтів ЗМІ по всьому світу. „Я не можу щиро повірити, що Гаррі буде повністю задоволений тим, що його дітей бачитимуть у соціальних мережах у такому вигляді“.
Таким чином, експертка вважає, що Меган використовує фотографії своїх дітей, щоб привернути більше увагу до свого бренду, при цьому залишаючи їхні обличчя закритими. Принц Гаррі, очевидно, не заперечує.