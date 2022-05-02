Чому ми сваримося з рідними під час війни

Чому ми сваримося з рідними під час війни

Чи можливо під час війни не сваритися зі своїми рідними. Це питання наразі хвилює багатьох.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" стверджує, що не можливо. Сварки відбуваються тому, що агресія йде з усіх боків і знаходить вихід через надмірне споживання їжі або через сварки. Психологиня та тілесно-орієнтовна терапевтка Ярослава Федорчук розповідає, що ж з цим робити.

Замість звинувачень ви можете сказати:

"Я зараз дуже злюсь через відчуття безпомічності. Мені страшно і я не розумію, що буде завтра. Я не відчуваю себе в безпеці. Давай ми з тобою як партнери подумаємо, що можемо зробити".

Жінки більш пластичні й емоційні зараз, їм легше переробляти подібну інформацію. Чоловіки навпаки, все тримають в собі, консервують страхи, їм з цим складніше. Тому обережніше з критикою до свого партнера.

Старайтесь використовувати принцип бутерброда:

хороший акцент - конструктивна критика - хороший акцент

Так критика сприйматиметься партнером адекватно.

Наприклад, чоловік сказав вам щось неприємне, ви йому можете відповісти:

"Послухай, я дуже тебе ціную і люблю як свого чоловіка/партнера, але твої слова мене зараз дуже ранять/злять і т.д. Не роби так, будь ласка. Прошу тебе опиратись на свою раціональну частину і бути для нас захисником. Ми з усім справимося".

Опори сипляться зараз у всіх, тому що люди відчувають неймовірну безпомічність. Якщо у вас є сили і бажання, можете організувати ритуал переговорів. Приміром, щовечора о 18:00 сідати разом, щоб поговорити.

Поставте такі запитання:

•як ти сьогодні?

•чим я можу тобі допомогти?

•що з тобою? Я приміром злюсь на те і те. Ти як?

•давай шукати компроміс, якщо це можливо.

Війна закінчиться і варто зробити все можливе для того, щоб зберегти стосунки.

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