Чому молодший син королеви Єлизавети II ніколи не тисне руки людям: цікава причина

Принц Едвард, як і його старші брати і сестра виконує королівські обов'язки, оскільки є членом сім'ї, який працює на корону.

60-річний герцог Единбурзький, як виявилося, ніколи не тисне руки людям під час своїх публічних виходів (йдеться про простих людей, які прийшли привітати члена королівської родини). І в нього є вагома причина.

Під час одного із заходів принц сказав, що якщо він тиснутиме руки абсолютно всім, то його руки "просто відваляться", — цитує його слова видання express.co.uk. Принц просто махає всім рукою.

Принц Едвард / Фото: Associated Press

"Мені дуже хотілося б потиснути всім руки, але ви бачили, скільки тут людей? Вони б відвалилися!", — сказав якось під час такої робочої прогулянки Едвард. "Я намагаюся уникати цього тільки тому, що якщо я зроблю це один раз, мені доведеться потиснути руки всім", - продовжив він.

Принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

Герцог і герцогиня Единбурзькі взяли на себе ще більше обов'язків після сходження на престол короля Чарльза III. Також Софі стала єдиною, хто із членів британської королівської родини приїжджав до України під час вторгнення Росії.

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