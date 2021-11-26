Чому принцеса Беатріс не хрестила дочку разом із синами Зари Тіндалл та своєї сестри Євгенії

Минулої неділі відбулися подвійні королівські хрестини у Королівській каплиці Усіх Святих у Віндзорі. Королева Єлизавета II була присутня на хрещенні своїх правнуків – Августа Філіпа та Лукаса Філіпа, дітей принцеси Євгенії та Зари Тіндалл.

Багато хто, напевно, замислювався, а чому б не зробити ці подвійні хрестини потрійними і не хрестити ще й дочку принцеси Беатріс — Сієнну? 33-річна онука королеви – принцеса Беатріс народила дочку у вересні 2021 року у лікарні Челсі та Вестмінстері в Лондоні. Звісно, ми не знаємо офіційних причин. Однією з них може бути вік маленької Сієнни, якій лише два місяці. Але, з іншого боку, Кейт і Вільям Кембриджські приблизно у такому віці хрестили своїх дітей – принца Джорджа в три місяці, принцесу Шарлотту – в два і принца Луї – в три місяці.

Принц Луї та його мама герцогиня Кетрін / Getty Images

Ще є думка, що Беатріс та її чоловік Едоардо хочуть влаштувати пишніші хрестини для своєї доньки, оскільки пишне весілля через пандемію їм організувати не вдалося.

А може, принцеса Йоркська Беатріс вважала, що хрестити двох хлопчиків, названих на честь покійного принца Філіпа, чоловіка королеви, та ще й наступного дня після річниці весілля Єлизавети та Філіпа – це чудова ідея, щоб підтримати Її Величність у ці дні. І втручатися в процес Беатріс просто не хотіла. Це була перша річниця весілля, яку королева Єлизавета II провела, як вдова, і чудово, що її підтримували цього дня рідні.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Getty Images

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