Чому принцеса Анна вирішила не давати своїй дочці Зарі Тіндалл королівський титул у день її народження

Принцеса Анна та Зара Тіндалл / © Getty Images

Старша онука покійної королеви Єлизавети II не носить титул Її Королівської Високості, незважаючи на те, що є дочкою принцеси і перебуває в лінії престолонаслідування Великої Британії.

Справа в тому, що принцеса Анна вирішила не давати своїм дітям, Зарі та Пітеру Філліпсам, почесних титулів при їх народженні.

Пітер Філліпс (брат Зари) і Зара Тіндал в дитинстві / © Getty Images

«Думаю, їм було, ймовірно, простіше, і, думаю, більшість людей погодиться, що титули мають і недоліки», — сказала принцеса Анна в інтерв'ю Vanity Fair 2020 року. Тому я думаю, що це було, ймовірно, правильним рішенням.

Відмовившись від присвоєння їм титулів, принцеса Анна надала своєму синові та дочці більшу свободу.

«Хоча вони й пізнали життя за стінами палацу, вони також мали свободу займатися своїми інтересами та кар'єрою. Зара не отримує державного фінансування, але її спортивні досягнення принесли їй визнання та спонсорську підтримку, як і її чоловіку Майку, чия популярність як колишнього капітана збірної Англії з регбі також привернула до неї увагу», - розповіла експертка журналу Hello!

Зара Тіндалл / © Getty Images

За ці роки Зара уклала багато контрактів, зокрема з Land Rover, Samsung, Musto, Artemis, Rolex, а також Magic Millions та Calleja. 2011 року наїзниця була призначена послом Samsung у Великій Британії на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, де вона брала участь і виборола срібну медаль, якою її нагородила мати принцеса Анна.

Принцеса Анна нагородила Зару Тіндалл срібною медаллю на Олімпійських іграх 2012 в Лондоні / © Getty Images

Декількома роками раніше, 2006 року, Зара стала почесним представником Rolex, а 2009 року - амбасадоркою бренду Musto. Племінниця короля Чарльза розробляла одяг для останнього, а в 2024 стала обличчям колаборації Musto і Fairfax & Favor. Наступного 2025-го Зара офіційно стала амбасадоркою Fairfax & Favor і була «захоплена» цією пропозицією.

Крім різних угод, 2020 року Зара обійняла посаду невиконавчої директорки іподрому Челтнем. На кінних перегонах у Челтнемі її та її родину можна побачити дуже часто.

Зара і Майкл Тіндалли / © Associated Press

Публічно Зара Тіндалл неодноразово говорила, що рада, що їй не дали титул у дитинстві. В інтерв'ю газеті The Times 2015 року вона сказала:

«Мені дуже пощастило. Мої батьки не дали нам титулів, тому ми мали більш нормальне виховання. Як тільки в тебе з'являється титул, його дуже важко позбутися. Люди вже мають уявлення про тебе ще до того, як вони тебе зустрінуть. Нам із братом дуже пощастило у цьому плані, ми змогли знайти свій власний шлях у житті та просто рухатися далі».

Зара Тіндал все ще їздить верхи / © Getty Images

