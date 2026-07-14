Чому принцеса Кейт і принц Вільям не взяли восьмирічного принца Луї на Вімблдон

Принцеса Кейт та принц Вільям з дітьми / © Associated Press

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12 липня принц та принцеса Уельські відвідали фінал чоловічого одиночного розряду Вімблдонського тенісного турніру разом зі своїми двома старшими дітьми -12-річним принцом Джорджем та 11-річною принцесою Шарлоттою. Молодшого 8-річного сина принца Луї вони із собою не взяли.

Принц Луї Уельський не приєднався до сім'ї, хоча його брат і сестра дебютували на Вімблдоні в тому ж віці, в якому перебуває і він.

Принцеса Уельська з дітьми принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою / © Associated Press

Хоча точна причина, через яку Луї не приєднався до заходу, неясна, цьому могли сприяти кілька факторів. Можливо, принц Вільям і принцеса Кейт вважали, що день матчу буде занадто довгим для їхнього молодшого сина, або ж місця в королівській ложі були обмежені, пише People.

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Незважаючи на свою назву, запрошення до Королівської ложі координуються офіційними особами Вімблдону, а не британською королівською сім'єю, і це приміщення використовується для прийому друзів та гостей престижного турніру.

Принц Луї / © Associated Press

Як покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, Кейт зазвичай займає місце в Королівській ложі під час фіналів Вімблдону. Хоча вона й брала з собою старших дітей, Королівська ложа традиційно не вважається місцем для дітей.

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