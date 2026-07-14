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Чому принцеса Кейт і принц Вільям не взяли восьмирічного принца Луї на Вімблдон
Принцеса Кейт і принц Вільям ефектно з'явилися на публіці в останній день Вімблдону, але одного юного члена їхньої родини не було разом із ними.
12 липня принц та принцеса Уельські відвідали фінал чоловічого одиночного розряду Вімблдонського тенісного турніру разом зі своїми двома старшими дітьми -12-річним принцом Джорджем та 11-річною принцесою Шарлоттою. Молодшого 8-річного сина принца Луї вони із собою не взяли.
Принц Луї Уельський не приєднався до сім'ї, хоча його брат і сестра дебютували на Вімблдоні в тому ж віці, в якому перебуває і він.
Хоча точна причина, через яку Луї не приєднався до заходу, неясна, цьому могли сприяти кілька факторів. Можливо, принц Вільям і принцеса Кейт вважали, що день матчу буде занадто довгим для їхнього молодшого сина, або ж місця в королівській ложі були обмежені, пише People.
Незважаючи на свою назву, запрошення до Королівської ложі координуються офіційними особами Вімблдону, а не британською королівською сім'єю, і це приміщення використовується для прийому друзів та гостей престижного турніру.
Як покровителька Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, Кейт зазвичай займає місце в Королівській ложі під час фіналів Вімблдону. Хоча вона й брала з собою старших дітей, Королівська ложа традиційно не вважається місцем для дітей.