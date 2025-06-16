Чому принцеса Єлизавета та принцеса Маргарет часто були одягнені однаково

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

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Це було мило і вважалось важливою частиною створення королівського іміджу, а також показувало королівську сім'ю як єдине, близьке та любляче ціле.

Такий стиль принцес також допомагав запобігти суперництву між сестрами та завжди заохочував їх бути особливо близькими. Але дуже примітно, що навіть коли вони виросли та розвинули свій власний смак, все ще носили схожі вбрання. А коли сукні Єлизавети та Маргарет все ж таки відрізнялися, то все одно були невеликі подібності в образах, наприклад, перлинне намисто, схожий макіяж або відтінки вбрання.

Нижче пропонуємо подивитись випадки, коли сестри з'являлися у схожих образах.

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Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Getty Images

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Getty Images

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Getty Images

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет / © Associated Press