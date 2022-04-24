Чому Зеленський носить обручку на середньому пальці

Прикрасу на середньому пальці президент носить вже багато років.

Щодня погляди мільйонів українців прикуті до екранів, коли до нас звертається наш президент Володимир Зеленський. У своїх зверненнях гарант розповідає про останні перемоги на фронті, важливі події та підбадьорює віру в нашу перемогу. Також Зеленський регулярно виступає перед міжнародними організаціями та політиками.

Раніше ми вже детально розбирали гардероб президента, де розповідали про бренди, які він носить та скільки вони коштують. Проте залишилося ще одне цікаве для багатьох запитання — чому Володимир Зеленський носить обручку не на безіменному пальці, а на середньому.

Володимир Зеленський / Associated Press

Відповідь виявилася дуже простою і її Зеленський дав в одному зі своїх старих інтерв'ю.

"Ношу обручку на середньому пальці останні роки. Коли одружився, був трохи гладкіший, а потім скинув у вазі і обручка стала великою для безіменного пальця. Одягнув на середній. Дружина пропонувала сходити в ювелірний салон і зменшити її, але я вже звик, що ношу її на середньому пальці", — розповідав колись ЗМІ Зеленський.

Володимир Зеленський / Associated Press

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