Чорний чи білий: битва "горохових" луків принцеси Уельської

Принцеса Уельська Кетрін любить вбрання в популярний гороховий принт або, як його ще називають, принт polka dot.

Одного разу на параді під час Royal Ascot 2022 на іподромі Ascot Racecourse в червні 2022 року принцеса Уельська з'явилася в білій сукні в чорний горох від Alessandra Rich за 1070 фунтів і доповнила образ ефектним чорним солом'яним капелюхом з широкими пласкими полями і прикрашеною білими квітами. Взута того дня Кетрін була в коричневі замшеві туфлі на підборах, а в руці несла маленький клатч у тон.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Є в гардеробі принцеси сукня схожого фасону теж від бренду Alessandra Rich, але тільки чорна з плісованою спідницею і поясом на талії і невисоким розрізом. Її Кейт одягала на службу на честь покійного герцога Единбурзького у березні 2022 року. Тоді принцеса доповнила образ крислатим капелюхом і бежевим клатчем.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Також ми згадували, хто з членів британської королівської родини ще любить сукні у горох і часто їх носить. Дивіться більше фотографій у нашій добірці.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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