Чорно-білий портрет: стало відомо, чому принцеса Кейт обрала таке фото сина Джорджа для публікації

Фотограф Ян Пелхем-Тернер каже, що чорно-біла фотографія – улюблений стиль принцеси Кейт, бо це модно та стильно. На думку експерта, принцеса Кейт, яка навчалася фотографії в Кенсінгтонському та Челсіському коледжах мистецтв, віддає перевагу обраному нею стилю знімання через його різкість порівняно з кольоровими фотографіями, цитує його слова Express.co.uk.

На думку фотографа принцеса Уельська слідує стопами інших королівських фотографів, знімаючи свою сім'ю в чорно-білому кольорі, щоб створювати ностальгічні та "символічні" образи, які "тримають королівську сім'ю в центрі уваги громадськості".

"Вона, мабуть, любить фотографувати — це одне з її головних хобі. Вона хороша фотографка, у минулому вона створила кілька цікавих зображень. Їй подобається створювати образи, які у чорно-білому варіанті мають набагато виразніший вигляд. Це набагато більш сфокусоване зображення. Іноді колір може відволікати від віддалених аспектів зображення. У чорно-білому варіанті це є символічно, показуючи королівську родину. Просто пряме зображення їх без будь-яких відволікаючих факторів кольору. Коли ви проходите таке навчання у коледжі, зазвичай спочатку використовують плівкові камери, а потім переходите на чорно-білі. Тож для неї мати чорно-біле зображення – це просто щось досить модне. Ідея полягає в тому, щоб створити зображення, яке буде доволі стильним", - каже експерт.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Знімок принца Джорджа був опублікований в соцмережах принца та принцеси Уельських 22 липня, в день 11-го дня народження їхнього старшого сина принца Джорджа.

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