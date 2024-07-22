Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чорно-білий портрет: стало відомо, чому принцеса Кейт обрала таке фото сина Джорджа для публікації

Чорно-білий портрет: стало відомо, чому принцеса Кейт обрала таке фото сина Джорджа для публікації

Принцеса Кейт та принц Джордж

Принцеса Уельська відмовилася від кольорової фотографії, щоб передати особливе повідомлення публіці, каже колишній королівський фотограф.

Фотограф Ян Пелхем-Тернер каже, що чорно-біла фотографія – улюблений стиль принцеси Кейт, бо це модно та стильно. На думку експерта, принцеса Кейт, яка навчалася фотографії в Кенсінгтонському та Челсіському коледжах мистецтв, віддає перевагу обраному нею стилю знімання через його різкість порівняно з кольоровими фотографіями, цитує його слова Express.co.uk.

На думку фотографа принцеса Уельська слідує стопами інших королівських фотографів, знімаючи свою сім'ю в чорно-білому кольорі, щоб створювати ностальгічні та "символічні" образи, які "тримають королівську сім'ю в центрі уваги громадськості".

"Вона, мабуть, любить фотографувати — це одне з її головних хобі. Вона хороша фотографка, у минулому вона створила кілька цікавих зображень. Їй подобається створювати образи, які у чорно-білому варіанті мають набагато виразніший вигляд. Це набагато більш сфокусоване зображення. Іноді колір може відволікати від віддалених аспектів зображення. У чорно-білому варіанті це є символічно, показуючи королівську родину. Просто пряме зображення їх без будь-яких відволікаючих факторів кольору. Коли ви проходите таке навчання у коледжі, зазвичай спочатку використовують плівкові камери, а потім переходите на чорно-білі. Тож для неї мати чорно-біле зображення – це просто щось досить модне. Ідея полягає в тому, щоб створити зображення, яке буде доволі стильним", - каже експерт.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Знімок принца Джорджа був опублікований в соцмережах принца та принцеси Уельських 22 липня, в день 11-го дня народження їхнього старшого сина принца Джорджа.

Раніше ми також зібрали для вас милі дитячі знімки принца Джорджа.

Читайте також:

Чи примиряться Принци на фоні хвороби Кейт Міддлтон?

Чи примиряться Принци на фоні хвороби Кейт Міддлтон?

Повʼязані теми:

Наступна публікація