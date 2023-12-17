Чотири різдвяні традиції, які можна запозичити у членів королівської родини

Видання Express.co.uk зібрало чотири королівські варіанти, як зробити ваше Різдво трохи схожим на королівське.

Різдвяні листівки

Королівська сім'я щорічно представляє публіці свої святкові листівки. За даними сайту королівської родини, королева Єлизавета розіслала близько 750 листівок, які вона почала підписувати ще під час літніх поїздок до Балморалу. Цю просту традицію легко привнести до своєї сім'ї. Зберіть усю родину разом та зробіть фото, а потім ці листівки можна надсилати як вітання рідним та близьким.

Різдвяна листівка короля Чарльза та королеви Камілли / Фото: Getty Images

Благодійна пожертва

Різдво в королівській сім'ї є періодом єднання, зрештою воно нагадує нам, як нам пощастило, що ми маємо важливі речі в житті. Для королівської сім'ї це почуття, можливо, є основою різдвяної традиції віддавати гроші, оскільки вони щороку роблять пожертвування чи стають волонтерами у місцевих благодійних організаціях на околицях Віндзора.

Нещодавно, наприклад, принцеса Кейт була заскочена зі своїми дітьми – Джорджем, Шарлоттою та Луї, коли вони допомагали упаковувати подарункові набори для дітей, яким пощастило менше.

Принцеса Уельська з дітьми відвідала центр допомоги

Ви також можете знайти місцеві благодійні організації у вашому районі та допомогти їм на Різдво.

Різдвяна вечеря

Святвечір — один із тих днів, який кожна сім'я проводить по-своєму. Деякі вважають за краще побалувати себе китайською їжею на виніс перед тим, як накинутися на індичку, інші проводять ніч, одягнені у відповідні піжами. Однак для королівської родини святвечір трохи відрізняється. У ніч перед Різдвом члени родини збираються на офіційну вечерю, куди приїжджають у гарних вбраннях. Також відомо, що сім'я обмінюється безглуздими жартами сидячи за столом. Традиція, яку легко організувати у своїй сім'ї.

Настільні ігри

Фото: Credits

На Різдво збираючись всією родиною король Чарльз III та його родичі люблять грати у шаради та настільні ігри. Також вони люблять розгадувати головоломки та переглядати фільми у бальному залі Сандрінгемського палацу. Погодьтеся, адже таке легко організувати і у своїй родині на Різдво.

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